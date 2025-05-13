行政院主計總處昨（12）日指出，受惠於AI需求強勁，及因應美國對等關稅拉貨需求，半導體所屬的電子零組件製造業，今年第1季加班工時25.9小時，創統計以來（46年）同期新高。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲指出，3月製造業加班工時16.9小時，年增0.9小時，連續十個月正成長。累計第1季製造業加班工時平均每月16.3小時，寫近14年同期最高。

製造業當中，又以電子零組件製造業最旺，3月加班工時25.6小時，年增1.7小時，不但是連21月正成長，第1季每月平均加班25.9小時，更創1980年有統計以來、46年來同期最高。

譚文玲表示，雖然美國總統川普宣布對等關稅政策，對全球經貿帶來極大不確定性，但從加班工時來看，AI需求還是很高，與AI密切相關的行業加班工時續居高點，當中也有對等關稅可能帶來的拉貨效應。

主計總處昨日也發布3月全體受僱員工經常性薪資47,525元、年增3.15%，剔除物價因素，3月實質經常性薪資平均43,589元、年增0.81%，是近四年最大增幅，且薪資成長速度連12個月超過通膨。

至於前三月實質經常性薪資平均43,450元，年增0.81%，為四年來最大增幅，也是近四年同期首度正成長。累計總薪資平均數則是增加2.94%，剔除物價後的每人每月實質總薪資則是增加0.73%，是連兩年正成長。可見隨著通膨降溫，受僱員工薪資成長終於逐漸超過通膨。

不過，第1季全體受僱員工每月經常性薪資低於平均數47,426元的比率達69.77%，再寫新高，等於有近七成受僱員工月薪低於平均月薪；近六年來首季領不到平均月薪人數占比由2020年66.75%升至2025年的69.77%，顯示薪資貧富差距情形持續惡化。