電子業加班工時攀高

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導

行政院主計總處昨（12）日指出，受惠於AI需求強勁，及因應美國對等關稅拉貨需求，半導體所屬的電子零組件製造業，今年第1季加班工時25.9小時，創統計以來（46年）同期新高。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲指出，3月製造業加班工時16.9小時，年增0.9小時，連續十個月正成長。累計第1季製造業加班工時平均每月16.3小時，寫近14年同期最高。

製造業當中，又以電子零組件製造業最旺，3月加班工時25.6小時，年增1.7小時，不但是連21月正成長，第1季每月平均加班25.9小時，更創1980年有統計以來、46年來同期最高。

譚文玲表示，雖然美國總統川普宣布對等關稅政策，對全球經貿帶來極大不確定性，但從加班工時來看，AI需求還是很高，與AI密切相關的行業加班工時續居高點，當中也有對等關稅可能帶來的拉貨效應。

主計總處昨日也發布3月全體受僱員工經常性薪資47,525元、年增3.15%，剔除物價因素，3月實質經常性薪資平均43,589元、年增0.81%，是近四年最大增幅，且薪資成長速度連12個月超過通膨。

至於前三月實質經常性薪資平均43,450元，年增0.81%，為四年來最大增幅，也是近四年同期首度正成長。累計總薪資平均數則是增加2.94%，剔除物價後的每人每月實質總薪資則是增加0.73%，是連兩年正成長。可見隨著通膨降溫，受僱員工薪資成長終於逐漸超過通膨。

不過，第1季全體受僱員工每月經常性薪資低於平均數47,426元的比率達69.77%，再寫新高，等於有近七成受僱員工月薪低於平均月薪；近六年來首季領不到平均月薪人數占比由2020年66.75%升至2025年的69.77%，顯示薪資貧富差距情形持續惡化。

加班 工時 薪資

延伸閱讀

美中互降關稅意味休戰？陸學者：川普可能打「台灣牌」

開局就送台積電（2330）…他問若世界各國皆關稅10％會如何？網酸：讓世界看見台灣

美中90天內互降關稅 機械公會理事長：台美談判結果只能等

再談「更全面協議」…對陸關稅降至10%？ 美財長：不太可能

相關新聞

美中大降報復性關稅 電子代工廠這下鬆口大氣

美中兩國昨（12）日宣布大幅降低雙方的報復性關稅，為期90天，美國對大陸的關稅由145%大幅下調至30%。大陸為全球電子...

鴻海攻電動車 傳買夏普工廠 市場推測強化日本製造業務、擴大版圖

日本經濟新聞報導，日本夏普（Sharp）負責生產液晶面板、位於三重縣的龜山工廠，將把其中的第二工廠出售給鴻海。鴻海昨（1...

電電公會理事長 劉揚偉呼聲高

電電公會將在5月15日舉行第27屆第一次會員代表大會，並改選理監事，然後推舉新任理事長，外界推測，現任電電公會監事會召集...

竹科管理局長 陳宗權將退休

新竹科學管理局局長陳宗權宣布將於6月2日退休，轉戰生技公司出任董事長。陳宗權去年7月16日才接任竹科管理局長，任內尚不滿...

美中關稅戰休兵 PC在美訂價將回歸常態

PC品牌廠宏碁、華碩高度仰賴大陸生產，先前因美國對陸課徵高達145%關稅而傷透腦筋，價格策略、備貨規劃等都遭打亂，如今美...

廣達董娘砸14億買自家股 市場人士：必有大事

公開資訊觀測站最新資料顯示，廣達董事長林百里夫人何莎4月大買廣達股票6,629張，持股大增近六成，以廣達4月股價均價22...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。