三星、SK海力士領頭漲價 華邦南、亞科營運看俏

經濟日報／ 記者李孟珊、編譯劉忠勇／綜合報導

全球前兩大DRAM廠三星、SK海力士傳出大幅調升產品報價，DDR4漲幅都超過一成，三星更傳出要漲價20%。DDR4正好是台灣兩大DRAM廠南亞科（2408）、華邦（2344）當前主力產品，隨著三星、SK海力士領頭漲價，業界看好南亞科、華邦也可望順勢調升價格，助益營運。

業界指出，記憶體大廠減產效益開始發酵情，帶動近期DRAM現貨價不斷上攀，不論是16Gb或8Gb容量的DDR4均連日上漲，伴隨下半年傳統備貨旺季將至，成為推動三星及SK海力士漲價的主因。

南韓電子時報（ET）引述業界消息報導，三星本月已就調漲DRAM價格和主要客戶達成協議，其中，DDR4 平均漲幅達兩位數百分比，DDR5則小幅上漲個位數Etoday也引述消息人士指出，SK海力士最近也將DRAM價格調漲12%。

另有業界消息稱，三星調升DDR4價格的力道強勁，漲幅達二成。惟相關消息均未獲得證實。

業界人士指出，三星、SK海力士是全球前兩大DRAM供應商，市占率市占率合計高達近七成，具有絕對的制價權，兩大廠強勢漲價，意味後續市場行情看俏，台灣DRAM廠也有望順勢調升價格。

台灣DRAM廠均普遍正向看待後市，華邦透露，「已感受到報價上揚的態勢」，樂觀看待第2季隨著急單湧入，DDR3與DDR4價格皆呈現上揚趨勢，又以DDR4漲幅更為明顯。

據悉，華邦電在DDR4市場主攻中低容量的利基型市場，客戶群包含PC、網通、筆電及車用等領域。南亞科聚焦在PC、手機、伺服器等DRAM市場。

DRAM SK海力士

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