聽新聞
0:00 / 0:00

廣達三大AI應用 驅動成長

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

廣達（2382）將於6月13日召開股東常會，董事長林百里在最新出爐的營業報告書表示，2025年廣達仍將以AI為核心，鎖定智慧製造、智慧移動、智慧醫療等三大AI應用場域，驅動營運成長。

林百里表示，隨著DeepSeek問世，揭示大型語言模型（LLM）的AI技術更多元，及創新的應用可能，而AI產業除在基礎建設端算力布建的競逐，也將在訓練成本快速降低的助力下，迎來終端應用百花齊放。

2025年廣達仍將以AI為核心，已研發各式「Smart-X」智能工具，以鎖定AI三大應用場域為主軸，開發以使用者為中心的人性化智慧解決方案。

林百里認為，國際政經局勢持續動盪、關稅及貿易爭端方興未艾，而新科技快速迭代，亦促使全球市場競爭日趨激烈。

他提到，現今企業所面對的生存環境，較以往更加嚴苛與詭譎多變，為了在快速變化的科技產業中持續保持領先，並追求長遠發展，廣達將以「超前研發」、「精準行銷」以及「強韌製造」等三大發展策略，齊頭並進。

AI 廣達 林百里

延伸閱讀

廣達董娘何莎力挺自家股 4月斥逾14億元加碼6,629張

代工三巨頭搶機器人商機 台北電腦展各顯神通

生策年會登場！廣達林百里率隊 仁寶、華碩、宏碁都來了

AI伺服器展望下修衝擊廣達？ 林百里：我沒有悲觀

相關新聞

美中大降報復性關稅 電子代工廠這下鬆口大氣

美中兩國昨（12）日宣布大幅降低雙方的報復性關稅，為期90天，美國對大陸的關稅由145%大幅下調至30%。大陸為全球電子...

鴻海攻電動車 傳買夏普工廠 市場推測強化日本製造業務、擴大版圖

日本經濟新聞報導，日本夏普（Sharp）負責生產液晶面板、位於三重縣的龜山工廠，將把其中的第二工廠出售給鴻海。鴻海昨（1...

電電公會理事長 劉揚偉呼聲高

電電公會將在5月15日舉行第27屆第一次會員代表大會，並改選理監事，然後推舉新任理事長，外界推測，現任電電公會監事會召集...

竹科管理局長 陳宗權將退休

新竹科學管理局局長陳宗權宣布將於6月2日退休，轉戰生技公司出任董事長。陳宗權去年7月16日才接任竹科管理局長，任內尚不滿...

美中關稅戰休兵 PC在美訂價將回歸常態

PC品牌廠宏碁、華碩高度仰賴大陸生產，先前因美國對陸課徵高達145%關稅而傷透腦筋，價格策略、備貨規劃等都遭打亂，如今美...

廣達董娘砸14億買自家股 市場人士：必有大事

公開資訊觀測站最新資料顯示，廣達董事長林百里夫人何莎4月大買廣達股票6,629張，持股大增近六成，以廣達4月股價均價22...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。