廣達三大AI應用 驅動成長

廣達（2382）將於6月13日召開股東常會，董事長林百里在最新出爐的營業報告書表示，2025年廣達仍將以AI為核心，鎖定智慧製造、智慧移動、智慧醫療等三大AI應用場域，驅動營運成長。

林百里表示，隨著DeepSeek問世，揭示大型語言模型（LLM）的AI技術更多元，及創新的應用可能，而AI產業除在基礎建設端算力布建的競逐，也將在訓練成本快速降低的助力下，迎來終端應用百花齊放。

2025年廣達仍將以AI為核心，已研發各式「Smart-X」智能工具，以鎖定AI三大應用場域為主軸，開發以使用者為中心的人性化智慧解決方案。

林百里認為，國際政經局勢持續動盪、關稅及貿易爭端方興未艾，而新科技快速迭代，亦促使全球市場競爭日趨激烈。

他提到，現今企業所面對的生存環境，較以往更加嚴苛與詭譎多變，為了在快速變化的科技產業中持續保持領先，並追求長遠發展，廣達將以「超前研發」、「精準行銷」以及「強韌製造」等三大發展策略，齊頭並進。