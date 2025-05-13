廣達董娘砸14億買自家股 市場人士：必有大事

公開資訊觀測站最新資料顯示，廣達（2382）董事長林百里夫人何莎4月大買廣達股票6,629張，持股大增近六成，以廣達4月股價均價224.18元計算，共斥資逾14.86億元，是何莎歷來最大手筆買進自家股。

市場人士指出，業內素有「董娘消息靈通，出手買賣自家股，必有大事」之說。若董娘大買公司股，意味後市或有更大利多可期；反之，若董娘大賣股，公司後續恐有潛在大利空，從過往上市櫃公司董娘出手後的股價走勢也多數能獲得印證。

廣達搭上這波AI大商機，去年股價一度衝上歷史天價345元，此次何莎以實際買盤力挺廣達後市，業界高度關注後續股價走勢。

何莎過去鮮少有增持廣達股票的動作，此次「不買則已，一買就是近15億元大手筆」，大展對廣達營運後市的信心。

廣達將於明（14）日召開法說會，法人關注上季財報與後市展望之際，何莎出手買自家股，預料也將成為法說會另一話題。

廣達4月初受川普政府宣布要開徵對等關稅影響，股價一度失守200元大關，昨天收盤價為258.5元、漲0.5元，若以廣達4月股價均價224.18元計算，何莎4月進場大買自家股票，短短一個月帳面大賺逾2.27億元。

根據公開資訊觀測站最新資料，廣達4月內部人持股異動事後申報表中，在「董事長本人之配偶及未成年子女」身分別欄目中，4月共自集中交易市場買進增持6,629張股票。

由於林百里兩名兒子都已成年，已無未成年子女，因此，這次加碼買進股票的即是何莎。

對此，廣達回應，為董事長夫人個人資產管理，不便評論。

公開資訊觀測站資料顯示，何莎此次大買廣達股票後，總持股數由原本約1萬1,157張，增加至1萬7,786張，換算這次大舉增加廣達持股59.4%，手筆相當大。

展望後市，廣達董事長林百里日前在集團37周年慶時表示，今年訂單已經有所突破、比去年更多，會有更好的成績，且今、明兩年四大美系雲端供應商（CSP）客戶需求都沒有變化。