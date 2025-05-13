美中關稅戰休兵 PC在美訂價將回歸常態

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

PC品牌廠宏碁（2353）、華碩（2357）高度仰賴大陸生產，先前因美國對陸課徵高達145%關稅而傷透腦筋，價格策略、備貨規劃等都遭打亂，如今美中關稅戰休兵，「品牌雙A」有望鬆口氣，訂價、備貨等策略也將回歸常態。

宏碁、華碩昨（12）日並未對美中關稅戰休兵90天發表評論。業界看好，中國大陸銷往美國的產品關稅降至30%，對穩定在美國銷售的PC售價將有實質幫助。

業界分析，先前美國稅率反覆變化，廠商很難具體訂價，也擔心一旦大幅漲價，將壓抑終端市場買氣。具體PC稅率仍要看川普政府後續釋出細節，才有辦法做新的因應措施。但可預知PC品牌商將銷往美國的產品生產往東南亞移動將是不可逆趨勢。

宏碁董事長陳俊聖先前表示，川普的關稅政策一直變，廠商很難因應。他分析，川普交易藝術有四步驟，包含瞞天要價讓大家驚嚇、創造談判空間、改變遊戲規則，最後則是結束交易，現在先用關稅議題驚嚇市場，接著創造談判空間，這個過程可能會經歷四年。

針對美國關稅議題，華碩共同執行長胡書賓先前表示，華碩非常緊密與代工夥伴合作，持續多元化生產基地。

美國 華碩 關稅

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