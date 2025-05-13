美中大降報復性關稅 電子代工廠這下鬆口大氣

經濟日報／ 記者蕭君暉吳凱中林薏茹／台北報導
美中兩國12日宣布大幅降低雙方的報復性關稅，為期90天，美國對大陸的關稅由145%大幅下調至30%。路透
美中兩國12日宣布大幅降低雙方的報復性關稅，為期90天，美國對大陸的關稅由145%大幅下調至30%。路透

美中兩國昨（12）日宣布大幅降低雙方的報復性關稅，為期90天，美國對大陸的關稅由145%大幅下調至30%。大陸為全球電子代工業生產重鎮，此次與美國關稅戰休兵，大陸產能占比最大的鴻海（2317）優先受惠，仁寶（2324）大陸產能比重高達七成，也可望突圍，廣達（2382）、英業達（2356）、緯創（3231）、和碩（4938）等同步鬆一口氣。

業界人士指出，先前美國對大陸課徵高達145%關稅，重擊原先利潤就不高的代工業。隨著美中關稅戰休兵90天，蘋果鏈與筆電鏈壓力銳減。

受相關消息激勵，鴻海昨天股價領頭勁揚逾4%、收153元，逼近「川普缺口」153.5元，廣達、英業達、緯創、和碩也同步收紅。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

鴻海大陸產能占整體產能比重約75%，雖逐漸降低大陸生產占比，現階段大陸仍是鴻海重要生產基地，例如鴻海旗下鄭州廠，是全球最大iPhone生產基地，深圳廠是iPhone的研發重鎮，許多新產品都在深圳研發與試產。

鴻海成都廠是平板電腦與筆電的生產基地，儘管鴻海陸續建立越南、印度、墨西哥等其他地區的產能，大陸產能仍扮演舉足輕重的地位。

仁寶大陸生產基地分布在昆山、南京、重慶、成都等地，昆山廠規模最大，去年仁寶大陸生產比重高達七成，因應地緣政治變化，仁寶加快全球布局，今年大陸生產比重目標降至五成，仍是最大生產基地。

廣達目前筆電產能以大陸的重慶廠及上海廠為主。緯創目前大陸產能包括筆電、液晶顯示模組（LCM）等產品，筆電主要生產基地以重慶及成都為主，大陸生產比重正隨集團全球布局而開始下降，目前已降至約五成內。

英業達在大陸主要廠區為上海、重慶及南京，產能包括伺服器、車用電子與筆電，近年不斷強化非大陸產能占比，正在泰國建設新廠，產能未來將與重慶廠相當。

和碩去年大陸產能約占全球總產能七成，車用產品主要於蘇州廠生產，就近服務電動車大客戶特斯拉，該廠同時也組裝部分消費性電子產品。重慶廠生產筆電等PC類產品，上海廠則以智慧手機為主。

業界人士指出，美國總統川普於2018年第一任任期內發動美中貿易戰後，供應鏈重塑，台廠調整產線，供應鏈陸續轉往東南亞國家，因應近來關稅政策的不確定性持續升高，代工勢必加速東南亞生產布局，降低地緣政治因素帶來的營運風險。

筆電 鴻海

延伸閱讀

漲也大陸、跌也大陸！特斯拉股價衝高 市值一度重回1兆美元

中美展開經貿談判 陸學者：大陸不會比照美英模式

美中互降關稅意味休戰？陸學者：川普可能打「台灣牌」

美財長肯定中方回應芬太尼問題 稱談判進度即時回報川普

相關新聞

美中大降報復性關稅 電子代工廠這下鬆口大氣

美中兩國昨（12）日宣布大幅降低雙方的報復性關稅，為期90天，美國對大陸的關稅由145%大幅下調至30%。大陸為全球電子...

鴻海攻電動車 傳買夏普工廠 市場推測強化日本製造業務、擴大版圖

日本經濟新聞報導，日本夏普（Sharp）負責生產液晶面板、位於三重縣的龜山工廠，將把其中的第二工廠出售給鴻海。鴻海昨（1...

電電公會理事長 劉揚偉呼聲高

電電公會將在5月15日舉行第27屆第一次會員代表大會，並改選理監事，然後推舉新任理事長，外界推測，現任電電公會監事會召集...

竹科管理局長 陳宗權將退休

新竹科學管理局局長陳宗權宣布將於6月2日退休，轉戰生技公司出任董事長。陳宗權去年7月16日才接任竹科管理局長，任內尚不滿...

美中關稅戰休兵 PC在美訂價將回歸常態

PC品牌廠宏碁、華碩高度仰賴大陸生產，先前因美國對陸課徵高達145%關稅而傷透腦筋，價格策略、備貨規劃等都遭打亂，如今美...

廣達董娘砸14億買自家股 市場人士：必有大事

公開資訊觀測站最新資料顯示，廣達董事長林百里夫人何莎4月大買廣達股票6,629張，持股大增近六成，以廣達4月股價均價22...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。