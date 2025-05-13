竹科管理局長 陳宗權將退休
新竹科學管理局局長陳宗權宣布將於6月2日退休，轉戰生技公司出任董事長。陳宗權去年7月16日才接任竹科管理局長，任內尚不滿十個月就決定自請退休，引起關注。
陳宗權現年59歲，他表示，服務公職的年資加計年齡已達到退休門檻，決定退休轉換跑道，給自己機會挑戰不同的職場生涯。
陳宗權日前在竹科管理局的例行慶生會中宣布，他將自請退休，應朋友邀請轉任生技公司的董事長。陳宗權是清華大學科技管理研究所博士，歷任原行政院國科會綜合業務處長、企劃考核處長、原科技部前瞻及應用科技司司長、主任秘書、常務次長及國科會副主委等職務。
竹科是台灣第一家科學園區，今年底將迎來成立45周年慶，下個月將迎來第12任局長。陳宗權去年7月16日接任局長，任內不滿十個月就退休，是任期最短的局長。
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