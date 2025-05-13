竹科管理局長 陳宗權將退休

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
竹科管理局局長陳宗權自請退休，將轉戰企業界。記者李珣瑛／攝影
竹科管理局局長陳宗權自請退休，將轉戰企業界。記者李珣瑛／攝影

竹科學管理局局長陳宗權宣布將於6月2日退休，轉戰生技公司出任董事長。陳宗權去年7月16日才接任竹科管理局長，任內尚不滿十個月就決定自請退休，引起關注。

陳宗權現年59歲，他表示，服務公職的年資加計年齡已達到退休門檻，決定退休轉換跑道，給自己機會挑戰不同的職場生涯。

陳宗權日前在竹科管理局的例行慶生會中宣布，他將自請退休，應朋友邀請轉任生技公司的董事長。陳宗權是清華大學科技管理研究所博士，歷任原行政院國科會綜合業務處長、企劃考核處長、原科技部前瞻及應用科技司司長、主任秘書、常務次長及國科會副主委等職務。

竹科是台灣第一家科學園區，今年底將迎來成立45周年慶，下個月將迎來第12任局長。陳宗權去年7月16日接任局長，任內不滿十個月就退休，是任期最短的局長。

生技 竹科 退休

延伸閱讀

竹科管理局長陳宗權於6月2日退休 將轉至民間企業

國科會推棒球鷹眼系統落地實證 世壯運秀台運動科技

被無照少年狠撞重傷！陽交大教授國科會計畫泡湯 少年雙親需賠125萬

浩鼎再度解盲失敗！謝金河盤點「股價慘崩」生技公司嘆：10年一覺生技夢

相關新聞

美中大降報復性關稅 電子代工廠這下鬆口大氣

美中兩國昨（12）日宣布大幅降低雙方的報復性關稅，為期90天，美國對大陸的關稅由145%大幅下調至30%。大陸為全球電子...

鴻海攻電動車 傳買夏普工廠 市場推測強化日本製造業務、擴大版圖

日本經濟新聞報導，日本夏普（Sharp）負責生產液晶面板、位於三重縣的龜山工廠，將把其中的第二工廠出售給鴻海。鴻海昨（1...

電電公會理事長 劉揚偉呼聲高

電電公會將在5月15日舉行第27屆第一次會員代表大會，並改選理監事，然後推舉新任理事長，外界推測，現任電電公會監事會召集...

竹科管理局長 陳宗權將退休

新竹科學管理局局長陳宗權宣布將於6月2日退休，轉戰生技公司出任董事長。陳宗權去年7月16日才接任竹科管理局長，任內尚不滿...

美中關稅戰休兵 PC在美訂價將回歸常態

PC品牌廠宏碁、華碩高度仰賴大陸生產，先前因美國對陸課徵高達145%關稅而傷透腦筋，價格策略、備貨規劃等都遭打亂，如今美...

廣達董娘砸14億買自家股 市場人士：必有大事

公開資訊觀測站最新資料顯示，廣達董事長林百里夫人何莎4月大買廣達股票6,629張，持股大增近六成，以廣達4月股價均價22...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。