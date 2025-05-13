電電公會理事長 劉揚偉呼聲高

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

電電公會將在5月15日舉行第27屆第一次會員代表大會，並改選理監事，然後推舉新任理事長，外界推測，現任電電公會監事會召集人暨鴻海（2317）董事長劉揚偉呼聲最高。

電電公會現任理事長是英業達董事李詩欽。產業人士透露，李詩欽已經連任一次，有意在今年5月屆滿卸任，李詩欽多次主動力邀劉揚偉參選第27屆電電公會理事長，希望憑藉劉揚偉在代工產業的龍頭地位，協助會員廠商在全球地緣政治風險逐步升高的情況下，拓展海外市場。

鴻海在全球24個國家地區有233個據點，是全球布局最完整的代工廠，尤其在美中關稅戰之下，會員廠商更需要對區域布局有更深的瞭解。

劉揚偉先前表示，電電公會與其他國家公會需要更多交流，串連彼此產業，在公會和公會的層次上，讓兩邊廠商對接是很重要的事。

劉揚偉 李詩欽 鴻海

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