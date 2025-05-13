鴻海攻電動車 傳買夏普工廠 市場推測強化日本製造業務、擴大版圖

經濟日報／ 編譯劉忠勇易起宇、記者蕭君暉／綜合報導
鴻海董事長暨夏普會長劉揚偉。聯合報系資料照
鴻海董事長暨夏普會長劉揚偉。聯合報系資料照

日本經濟新聞報導，日本夏普（Sharp）負責生產液晶面板、位於三重縣的龜山工廠，將把其中的第二工廠出售給鴻海（2317）。鴻海昨（12）日並未回應，外界推測，目前鴻海積極進軍日本電動車市場，此舉可能與鴻海擴大日本電動車版圖有關。

夏普龜山工廠生產的電視曾被稱為「世界的龜山」而聲名遠播。然而，隨著中國大陸企業大量生產，導致液晶面板價格下跌、獲利惡化，夏普透過出售廠房裝備來縮小液晶面板業務，進行重整。

圖／經濟日報提供
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目前夏普龜山工廠主要生產用於智慧型手機、平板電腦與筆記型電腦的中小尺寸液晶面板。工廠由兩棟生產大樓構成，這次出售給鴻海是其中的第二工廠。

第二工廠的設備運轉率低於第一工廠，並在去年6月將產能下調至原本約八成。夏普透過出售運轉率較低的生產大樓，希望改善液晶面板業務虧損，邁向盈餘化。

這並不是夏普第一次出售資產給鴻海。鴻海在4月下旬時就公告，代子公司鴻元國際投資，以總交易金額155億日圓（約新台幣35.89億元），取得夏普福山雷射（Sharp FukuyamaLaser CO., LTD.）所有股權。此舉將深化鴻海在半導體與零組件的布局，至於夏普則淡出零組件業務，專注經營品牌事業。

鴻海董事長暨夏普會長劉揚偉先前表示，夏普的目標是轉型成為輕資產公司，其中，保留並強化品牌業務，並淡出相機模組、面板、半導體與雷射等零組件事業。

鴻海電動車策略展關潤先前指出，希望在日本推動電動車設計與代工業務，且未來有意在日本當地進行生產。關潤表示，在2027年至2028年左右、「只要能確保足夠的數量、在日本推出的電動車就會在日本生產」。

關潤強調，為在日本投入代工生產，鴻海會考慮是否買進目前產能閒置的任何日本汽車工廠，自力建廠則是另一個選項。關潤說，日本是台灣的鄰國，在文化上「相容性高」，因此「日本是特別的」。他指出，和美國特斯拉（Tesla）以及比亞迪（BYD）等大陸廠商相比，日廠在電動車市場的腳步慢，且光靠日廠自己「很難打造完整的產品線」，因此，對鴻海來說，擴大電動車事業的商機、空間很大。

夏普 日本 鴻海

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