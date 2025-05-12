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仁寶、高通投身智慧教學 首款「AI 電子白板」電腦展登場

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
仁寶攜手高通推首款AI電子白板。仁寶／提供
仁寶攜手高通推首款AI電子白板。仁寶／提供

代工廠仁寶（2324）12日表示，台北國際電腦展（COMPUTEX Taipei）即將登場，團隊將在現場正式發表全球首台搭載「Snapdragon X處理器」的電子白板。經營團隊表示，這項創新產品同時結合了仁寶在硬體設計與製造的深厚實力，以及高通於高效能運算與人工智慧領域的領導地位，共同開啟「AI智慧互動科技」的新篇章。

仁寶此次攜手業界領導夥伴高通技術公司，推出符合開放可插拔標準（OPS）的AI模組。該模組搭載高通技術公司最新的Snapdragon X處理器，內建8核心CPU與高達45 TOPS（每秒45兆次操作）的神經網路處理單元（NPU），為教育、企業等領域實現前所未有的智慧應用體驗與效能升級。

仁寶解釋，其四大核心優勢為：

一、全球首創AI電子白板：首度將Snapdragon X處理器應用於電子白板，強化AI運算能力，全面升級互動與使用體驗。

二、模組化設計，無痛升級現有設備：透過AI OPS模組，既有電子白板設備可快速升級為AI智慧裝置，助力教育場域數位轉型。

三、邊緣AI運算，強化資料安全與效率：內建45 TOPS的NPU可於本地即時處理AI任務，顯著提升運算效能，並減少對雲端的依賴，有效保障使用者隱私。

四、低功耗設計，實現永續教學環境：電子白板藉由以4nm製程打造的處理器，相較傳統x86架構降低30%功耗，進一步強化設備穩定性與使用壽命，並符合綠色節能趨勢。

仁寶智慧裝置事業群副總經理毛信功表示，仁寶成功與高通達成戰略合作，則成為公司在「智慧教育解決方案」領域的重要里程碑。團隊深信，透過整合Snapdragon X處理器的AI效能，這款創新AI電子白板將為使用者帶來全新的智慧體驗，並於教育、企業等多元應用場域創造更高價值。仁寶期待與高通攜手，共同邁向智慧互動科技的全新未來。

隨著AI技術加速發展，仁寶將持續專注於創新應用與產品升級，致力打造更智慧、更永續的解決方案。此次於COMPUTEX重磅推出AI電子白板，不僅展現仁寶在智慧裝置領域的技術領導力，也宣示仁寶為全球客戶提供前瞻科技與整合服務的堅定承諾。

AI 仁寶 處理器

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