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亞德客公告 執行副總李懷文升任集團總經理

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

氣動元件龍頭亞德客-KY（1590）12日公告總經理異動，因應公司營運需要及強化公司治理，董事長王世忠不再兼任總經理，而由集團執行副總經理兼大陸事業群總經理李懷文升任集團總經理，並自即日起生效。

亞德客董事會今天也通過第1季合併財報，合併營收80.96億元、年增12.3%，合併營業毛利35.74億元，合併稅後純益19.35億元，季增7.4%、年增5.8%，每股稅後純益9.68元，營收、獲利雙雙改寫同期新高。

亞德客4月合併營收34.67億元，月減1.1%、年增11.4%，創同期新高，也是歷年單月次高；累計前四月合併營收115.63億元、年增12.1%、創歷年同期新高。從應用面來看，4月來自電池產業、汽車及通用機械產業應用出貨較佳。

展望未來，隨著越來越多客戶對市場需求逐步恢復信心，亞德客目前除日均出貨量已連續五個月增長，氣動產品產能利用率也持穩提升至100%，而按照過往經驗，旺季將落在第2季，營運逐季增溫。

法人則估，在旺季需求及電子、車用、電池等產業應用帶動下，第2季營收可望進一步創高。

營收

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