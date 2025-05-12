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美中達成關稅協議30% 學者從這點判斷「台灣肯定更低」

大同董事會決議 擬籌組140億聯貸案、捐贈石虎足球隊3千萬

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
大同公司。大同提供。
大同公司。大同提供。

大同公司（2371）12日召開董事會，會中通過兩項重要議案，包括籌組大型聯合授信案以及對體育團體進行捐贈。

為充實中期營運資金及償還既有銀行借款，大同董事會決議通過，擬籌組一筆最高額度達新台幣140億元的五年期聯合授信案。此聯貸案將由兆豐國際商業銀行及彰化商業銀行共同擔任統籌主辦行。董事會並已授權董事長代表公司，全權處理後續相關合約簽署及文件作業事宜。此舉顯示公司為未來營運發展及財務結構優化預作準備。

此外，基於善盡企業社會責任（CSR）並支持在地體育活動發展，大同董事會亦無異議通過，將捐贈新台幣3,000萬元予「社團法人臺北市臺灣石虎足球協會」。公司表示，此捐贈旨在具體實踐企業公民角色，回饋社會。

大同 新台幣 體育

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