鴻呈伺服器訂單大於產能50% AI伺服器訂單沒有縮手

鴻呈（6913）12日舉行股東會，董事長簡忠正表示，雲端伺服器客戶訂單並沒有縮手，訂單大於產能約50%，消費性電子產品有急單效應，越南新廠第3季量產，產值上看200萬到300萬美元，對今年景氣維持樂觀看法。

他說，AI是剛性需求，客戶並未因關稅議題而縮手，目前伺服器與雲端客戶需求仍遠大於產能，仍朝向伺服器占線材比重五成的目標邁進。越南廠新設備6月底會到位，第3季開始挹注，滿載的設備產能業績有200到300萬美元，但現階段問題是缺工，因為大家都到越南設廠，需要600名人力，目前只有一半，還要招募與訓練人力。

至於是否針對美國設廠，他說，不會考慮，成本是越南與中國大陸的七到十倍。目前鴻呈直接輸往美國產品比重不到10%，僅有車用電子產品，而且是FOB報價．關稅由客戶負擔。

自川普釋出關稅之後，他指出，消費性電子有急單，階段客戶需求正向，但要邊走邊看，避免2022年超額下單的情況發生。

他強調，第1季伺服器線材營收年增六成，下半年增長幅度會更大；匯率對所有出口廠商都有影響，但幸好人民幣的升幅不若新台幣大，加上調整產品組合，對鴻呈的毛利率衝擊不致於這麼大。

鴻呈去年營收21.63億元，年增19%，稅後純益1.86億元，每股稅後純益4.78元，股東會通過每股將配發2.5元股利，其中包含2元現金與0.5元股票。