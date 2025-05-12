快訊

美中暫緩報復性關稅 川普提本周可能與習近平通話…親曝「最大目標」

美中達成關稅協議30% 學者從這點判斷「台灣肯定更低」

鴻呈伺服器訂單大於產能50% AI伺服器訂單沒有縮手

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

鴻呈（6913）12日舉行股東會，董事長簡忠正表示，雲端伺服器客戶訂單並沒有縮手，訂單大於產能約50%，消費性電子產品有急單效應，越南新廠第3季量產，產值上看200萬到300萬美元，對今年景氣維持樂觀看法。

他說，AI是剛性需求，客戶並未因關稅議題而縮手，目前伺服器與雲端客戶需求仍遠大於產能，仍朝向伺服器占線材比重五成的目標邁進。越南廠新設備6月底會到位，第3季開始挹注，滿載的設備產能業績有200到300萬美元，但現階段問題是缺工，因為大家都到越南設廠，需要600名人力，目前只有一半，還要招募與訓練人力。

至於是否針對美國設廠，他說，不會考慮，成本是越南與中國大陸的七到十倍。目前鴻呈直接輸往美國產品比重不到10%，僅有車用電子產品，而且是FOB報價．關稅由客戶負擔。

自川普釋出關稅之後，他指出，消費性電子有急單，階段客戶需求正向，但要邊走邊看，避免2022年超額下單的情況發生。

他強調，第1季伺服器線材營收年增六成，下半年增長幅度會更大；匯率對所有出口廠商都有影響，但幸好人民幣的升幅不若新台幣大，加上調整產品組合，對鴻呈的毛利率衝擊不致於這麼大。

鴻呈去年營收21.63億元，年增19%，稅後純益1.86億元，每股稅後純益4.78元，股東會通過每股將配發2.5元股利，其中包含2元現金與0.5元股票。

伺服器 股東會 越南

延伸閱讀

再談「更全面協議」…對陸關稅降至10%？ 美財長：不太可能

美對陸關稅降至30%…能防洗產地？經貿辦：風險仍存在

富達國際：美中暫時降低關稅聲明 給投資人的三大啟示

美中各退一步…撤回報復性關稅90天 同意建立對話機制

相關新聞

仁寶、高通投身智慧教學 首款「AI 電子白板」電腦展登場

代工廠仁寶（2324）12日表示，台北國際電腦展（COMPUTEX Taipei）即將登場，團隊將在現場正式發表全球首台...

力積電十強聯手 Computex大秀3D AI半導體解決方案

科技盛宴Computex國際電腦展即將登場，力積電（6770）偕同愛普、晶豪、工研院、智成、Skymizer、滿拓、Ze...

大同董事會決議 擬籌組140億聯貸案、捐贈石虎足球隊3千萬

大同公司（2371）12日召開董事會，會中通過兩項重要議案，包括籌組大型聯合授信案以及對體育團體進行捐贈。

私人飛機抵台！黃仁勳老婆、小孩從商務通道快閃現身

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將來台、替2025台北國際電腦展（COMPUTEX）揭開序幕，預計發表主題演講，探討AI...

iPhone「漲價預期心理」帶動 電信三雄手機銷售增溫

受到美國關稅政策影響，消費者「漲價預期心理」推升蘋果iPhone等智慧終端設備銷售，電信三雄中華電信（2412）、台灣大...

面板需求減緩 群創鼓勵員工端午節連休5天

面對面板需求減弱，除中國面板廠降低產能利用率讓員工休假外，台灣面板大廠群創證實已規劃讓員工自願休假，迎接月底將至的端午節...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。