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私人飛機抵台！黃仁勳延後現身 老婆、小孩今從商務通道快閃

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私人飛機抵台！黃仁勳老婆、小孩從商務通道快閃現身

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
台北松山機場商務通道。記者吳康瑋／攝影
台北松山機場商務通道。記者吳康瑋／攝影

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將來台、替2025台北國際電腦展（COMPUTEX）揭開序幕，預計發表主題演講，探討AI與加速運算技術的最新突破與未來趨勢，而12日晚間一架編號為Vista Jet龐巴迪7500的私人商務包機，自美國加州聖荷西機場直飛來台，並於晚間7點45分降落在松山機場，也因此吸引了大批媒體前往等候，當眾人等候一段時間後，卻發現從商務通道走出的是黃仁勳的老婆Lori以及小孩，而陪同他們走出的則是力積電（6770）董事長黃崇仁，他透露自己主要是為了投資台灣商務航空創新品牌飛聖航空，才會一起搭機。

據悉，有「AI教父」之稱的輝達執行長黃仁勳，此次已確定將為「2025台北國際電腦展」來台，原先市場傳出他最快今晚抵台，不過有消息指出，他將延後2天才會搭機來台，而今日只有他的老婆、及小孩從商務通道現身，也證實了這個消息。

市場傳他將於15日抵台後，先前往台積電（2330）拜會，緊接著於17日舉辦供應商晚宴，最後在19日現身台北流行音樂中心，為台北國際電腦展（COMPUTEX）進行重磅演講，吸引外界關注。

對此，台北國際電腦展（COMPUTEX）預計將於5月20日開幕，活動一連舉辦三天，並將於23日閉幕，而今年大會主題為「AI NEXT」，主要聚焦AI運算、未來移動、先進通訊與綠能永續等領域，吸引1,400家企業參展，使用4,800個展位，其中超過6成為AI相關技術，從核心硬體到跨域解決方案，全面展現AI驅動下的創新潛力。而今年 COMPUTEX展會新增「AI 服務技術區」與「機器人與無人機區」，AWS、所羅門等企業將展示生成式 AI、代理式AI與智慧機器人技術。

此外，今年將有超過一半的「Best Choice Award」得獎產品，都與AI應用相關，AI已成為推動產業發展的重要引擎。而黃仁勳5月19日將在台北流行音樂中心發表主題演講，為COMPUTEX 2025揭開序幕；黃仁勳去年來台參加COMPUTEX 2024時，就曾強調人形機器人是大未來， 且帶動機器人概念股的表現， 市場預期今年將有機會再引領出一波漲勢，買盤搶先卡位，並引發市場投資人的目光關注。

黃仁勳粉絲甚至拿著簽名筆在商務通道外等候他的身影。記者吳康瑋／攝影
黃仁勳粉絲甚至拿著簽名筆在商務通道外等候他的身影。記者吳康瑋／攝影

AI 黃仁勳

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