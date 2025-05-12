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聯合再生參加歐洲能源展 推展海外市場

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

太陽能模組大廠聯合再生（3576）積極參與歐洲市場，並第六度於歐洲智慧能源展（The smarter E Europe 2025）－德國太陽光電展區（InterSolar Europe）參展，展現台灣太陽能模組品質與能源整合方案，鎖定歐洲國際大型開發商，提供從製造、案場建置、營運、儲能至售電的一站式再生能源解決方案，積極拓展與歐洲夥伴的合作。

展現台灣太陽能產業優勢 接軌歐洲能源轉型目標

歐洲智慧能源展是歐洲規模最大、全球具指標性的太陽能產業專業展會，本次為期三天的展會共有來自 57 個國家、 2,737 家參展商，展示涵蓋再生能源供應的解決方案、應用與商業模式，預計可吸引逾10萬人次參觀，更有來自德國、荷蘭與北歐等多家系統商與能源開發商洽詢合作。

聯合再生能源提供涵蓋國際模組、電池和商用儲能設備的一站式整合方案，對應大型案場、住宅、商辦及車棚等城市建築場景應用，切合歐洲能源建置趨勢與市場需求。

聯合再生能源代理發言人陳怡真表示：「聯合再生能源已是第六度參與歐洲智慧能源展，不僅展示台灣在全球能源領域的實力，也是對我們持續推動台灣在全球能源領域影響力的肯定。

而今年大會也特別提及太陽能，並表示太陽能是能源安全與經濟韌性的關鍵，同時也表示電池儲能系統在提升電網穩定性及強化供電安全中，扮演關鍵角色。

聯合再生能源除了於會場展示台灣金能獎之認證，希望加深台灣優良產品品質的印象外，亦展現聯合再生能源由模組製造商邁向全方位能源產品及解決方案供應商的重要進程。

盼能在全球供應鏈重組之時，提升台灣及聯合再生能源之市場地位。聯合再生能源海外與台灣市場營收占比各約五成，有豐富的國際經營經驗，未來將持續以研發高效模組為核心，垂直整合太陽能產業鏈，提升系統設計、儲能整合與智慧運維能力，強化再生能源於多元應用場景的導入效率，成為全球市場重要的合作夥伴，拓展多元營收來源，強化長期成長動能。

再生能源 太陽能產業

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