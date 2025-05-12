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iPhone「漲價預期心理」帶動 電信三雄手機銷售增溫

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
受到美國關稅政策影響，消費者「漲價預期心理」推升蘋果iPhone等智慧終端設備銷售。路透
受到美國關稅政策影響，消費者「漲價預期心理」推升蘋果iPhone等智慧終端設備銷售。路透

受到美國關稅政策影響，消費者「漲價預期心理」推升蘋果iPhone等智慧終端設備銷售，電信三雄中華電信（2412）、台灣大（3045），遠傳（4904）12日公布4月營運表現，因為「漲價預期心理」帶動銷售表現，手機等終端銷售明顯增溫。

中華電信指出，隨著5G升速及用戶數增加，行動月租及加值服務營收穩步成長，4月行動服務年增近2%。此外，受益於子公司銷售業務表現亮眼，本月銷貨收入年增達17%，為整體業績挹注成長動能。

台灣大觀察，4月行動服務營收與智慧型手機月租ARPU均持續呈現年增趨勢，加上手機銷售動能挹注，整體電信營收年成長率為7%。

遠傳指出，4月營運表現，除受益於遠亞合併綜效、用戶持續升級5G，消費者預期關稅牽動漲價心理也帶動iPhone商品銷售。

美國川普關稅政策引發「延後開賣」及「漲價」的連鎖效應，而外媒報導，川普關稅政策恐影響iPhone系列手機及iPad售價，不僅影響美國市場，更恐牽連全球售價，市場也盛傳，蘋果執行長庫克私下向美國商務部等官員，說明關稅對於iPhone價格的影響。

在一片漲價預期心理中，也引發民眾購買熱潮，日前電商、通訊通路及電信業者均觀察，近期市場買氣明顯增溫，因為預期漲價的心理因素，iPhone系列手機銷售成長四到五成。

中華電信個家分公司總經理胡學海日前表示，因為預期漲價心理，4月份iPhone系列手機銷售的確比較多，後續則要觀察經濟不確定性因素對於消費者荷包的影響。

智慧型手機 漲價

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