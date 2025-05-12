可成加碼駐龍股票躍第二大股東 美債部位持續提升

金屬機殼大廠可成（2474）手握1,151億元流動資產，布局動向受外界關注，董事長洪水樹很早就聲明公司會減少消費電子比例，多角化朝半導體、醫材、航太3大高價值產業佈局，自 2024 年起，可成一路買進航太機構件大廠駐龍精密（4572）股票。根據最新消息，可成5月初持股已達16.48%，成駐龍第二大股東，雙方未來是否在飛機機構有所合作，大增想像空間。

可成2024年成立策略轉型辦公室，由長子洪仲凱操盤，投資布局速度也明顯加快，根據財報統計，可成2024年開始買進駐龍股票，到年底持股11.91%，而今年1～5月則又再一路加碼，到5月2日持有駐龍股票已經達16.48%，成為駐龍第二大股東，持股水位僅次於創辦人王昆生家族掌握的51%。

駐龍是南台灣最大航太金屬機構加工業者，終端客戶包括波音及漢翔（2634）等大廠，透過自動化設備加工，駐龍可以引擎發動機片，也能做機身大樑，由於掌握飛機機構件一條龍製造（液壓成形到熱處理）技術，駐龍毛利率一直穩定維持在48~49%，比可成35%毛利率還要高。

可成宣布已投入航空業發動機零件，今年底量產，此時一路加碼駐龍持股也備受外界關注。駐龍剛於2024年董監改選，對於雙方是否有進一步合作？對此駐龍發言體系指出，「很感謝股東對我們的肯定，但目前為止，並沒有接獲任何股東對公司有進一步的要求，至於是否有機會與股東之間有生意上的合作，只要對公司發展有助益的，公司並不會預設任何立場。」

根據證交法規定，可成增加駐龍持股達一定比例需定期申報。目前可成主要透過可耀、益盛、益德、益發、益釧五家投資公司持股，因此在駐龍前十大股東名單中，可成旗下公司已佔據四席。

可成合計掌握駐龍 16.48% 股權，而根據駐龍公布的十大股東結構，第一大股東為王昆生持有的鴻龍投資（持股 15.59%），第二大為王昆生本人（持股 14.91%），第三名為可成旗下可耀（持股 4.71%），第四名益德（4.43%），第五名益盛（4.13%），第十名則為可成的益發。總歸戶而言，駐龍公司派掌握約 51%，可成合計持股 16.48%，居次。

對於多角化投資，可成公司方面則強調正在策略轉型，延伸核心競爭力至三個新領域：醫療耗材，切入方式包括有機成長（organic growth）、半導體設備零組件、航太金屬精密加工，也會透過財務投資相關領域經營穩健企業，布局耕耘生態圈。

可成今年董監改選，有持股1%外資股東參與提名，再度引發外界關注可成轉型4年多來成果，董事長洪水樹日前更親上火線接受媒體訪問，談轉型理念是不求快，但求穩。由於手握千億元資金，可成除本身業務拓展，更投資目標產業中經營穩健上市櫃公司，其餘資金用途則是買回庫藏股及加碼美國公債，後者看中其流動性高。

根據可成財報，美國公債過去是保守型投資人穩定配息的理財工具，也成為可成大資金停靠標的，2024年底可成美國公債部位804億元，到今年3月加碼到882億元，比去年底804億元提高一成，不過由於2024年美政府公債大跌8~12%，也使可成去年底未實現金融資產損失不小，不過由於放其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具，不影響當期損益，且今年首季也因公債價格回升為正數。