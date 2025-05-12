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面板需求減緩 群創鼓勵員工端午節連休5天

中央社／ 台北12日電
群創鼓勵員工休假。圖／聯合報系資料照
群創鼓勵員工休假。圖／聯合報系資料照

面對面板需求減弱，除中國面板廠降低產能利用率讓員工休假外，台灣面板大廠群創證實已規劃讓員工自願休假，迎接月底將至的端午節，只要前後多請兩天假就可以連休5天；緊接著6、7、8月也有隔週休3日的休假方案。

研調機構集邦科技日前表示，5月電視面板需求逐漸走弱，部分品牌客戶把握機會，陸續要求面板廠在價格上做更多讓步；不過面板廠也意識到需求趨於弱勢，因此在5月勞動節假期開始，便啟動一連串的減產措施。

研調機構群智諮詢指出，因美國高額對等關稅90天緩徵期提前備貨需求轉弱，中國品牌內銷備貨意願也下降，且部分品牌庫存升高，抑制採購需求釋放。由於5月全球液晶電視面板需求減緩，使第2季整體電視面板需求趨於保守。

群創表示，面對產業與趨勢的轉變，密集掌握市場的需求，以彈性經營策略，快速與適度調配以穩定經營。鼓勵員工可搭配節慶安排假期或依照自身需求，可自由選擇是否安排休假規劃，以便充電續航，未來產生更佳的生產力與效率；另因搭配產能規劃，產線人員不在此次規劃內。

此外，群創強調，重視員工的工作與生活，持續發予旅遊、學習基金，以及延續提供優於法令的孝親假、陪讀假、陪產檢假及彈性工作時間、地點等友善福利措施。

群創 電視面板

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