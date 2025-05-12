竹科管理局局長陳宗權下月退休 將轉戰企業界

竹科管理局局長陳宗權日前向同仁宣布，將於6月2日退休，轉戰生技公司出任董事長一職。竹科是台灣第一家科學園區，即將於今年底迎來45周年慶，而竹科管理局也可望下月迎來第12任新局長。

陳宗權日前在竹科管理局的例行慶生會中，投下一枚震撼彈，宣布他即將自請退休，應朋友邀請轉任生技公司的董事長。陳宗權是清華大學科技管理研究所博士，歷任原行政院國家科學委員會綜合業務處處長、企劃考核處處長、原科技部前瞻及應用科技司司長、主任秘書、常務次長及國科會副主委等職務。

陳宗權於去年7月16日，自屆齡退休的王永壯前局長手中，接下竹科管理局局長大任。不料，在竹科管理局長任內尚不滿十個月，就宣布將自請退休。

現年59歲的陳宗權表示，他服務公職的年資加計年齡已達退休門檻，將退休轉任企業，給自己機會迎向不同職涯挑戰。

新竹科學園區成立於1985年12月，已歷任11名竹科管理局局長： 何宜慈、李卓顯、薛香川、王弓、黃文雄、李界木、黃得瑞、顏宗明、杜啟祥、王永壯，及陳宗權。陳宗權也創下任期最短的局長紀錄。