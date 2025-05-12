訊舟集團秀全方位網路創新 打造核心到邊緣解決方案

訊舟集團（Edimax Group）表示，將於Computex展覽期間，攜手旗下合作夥伴盛大舉辦Expo 2025，以「全面整合：從核心到邊緣」（Core to Edge）為主題，展出橫跨各領域、串聯核心至邊緣的完整網路解決方案，向全球客戶展示集團整合力量，推動電信網路生態系統的全面升級。

訊舟集團表示，整合旗下 Edimax 訊舟科技（3047），訊舟涵蓋EDIMAX 品牌事業部及 Acelink 代工事業部、 Comtrend 康全電訊 （8089）、SMAX 訊奇及NimbleTech捷創數位，將於5月19日至6月6在訊舟集團總部，舉辦聯合展覽，展現新一代智慧網路生態系統的全面布局與應用實力。

訊舟科技副總經理陳志成表示，訊舟協助全球電信業者接入企業、商業、工業、基礎建設、住宅與個人的高速安全網路，打造跨領域、跨平台的網路整合架構，從雲端到核心到邊緣，呈現如何為全球 ISP、企業用戶與多元垂直產業，建構高速、安全且穩定的連網環境。

訊舟表示，隨著全球5G、Wi-Fi 7、AI、雲端通訊及物聯網（IoT）技術加速發展，此次展會以六大場域為核心，串聯起企業、商業、工業、基礎建設、住宅與個人等需求，從網路核心到終端邊緣，提供全方位、安全且穩定的連接體驗。

針對企業客戶部分，訊舟表示，將強打架構高效率且安全的網路環境，可依企業規模及預算量身打造。針對各種營業場所（旅館、餐廳及商店等）打造智慧商業空間，工業場所則提供耐候、高穩定的連線設備，確保工廠生產與敏感場域運作，鎖定基礎建設，協助建構城市網路骨幹，推動交通與市政數位化發展。住宅部分打造從屋外到屋內的完整連線方案，打造智慧建築與居家生活新體驗，個人則以人為本滿足隨身連線需求，提供影音串流與線上遊戲的極致體驗。