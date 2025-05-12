安提邊緣AI運算軟硬齊攻 攜手夥伴亮相Computex 2025

全球邊緣AI解決方案領導廠商安提國際（Aetina）將於COMPUTEX 2025重磅展示其涵蓋企業、邊緣至嵌入式的邊緣AI運算解決方案，包含：企業級短機身邊緣AI伺服器SuperEdge系列、支援GPU顯卡高擴充性的AI推論／訓練平台MegaEdge系列，以及搭載NVIDIA（輝達） Jetson Orin 模組的小體積高效能DeviceEdge邊緣AI電腦。

安提表示，此次展出亦聚焦與生態系夥伴協同打造多元應用成果，聚焦企業數位轉型、車載系統與智慧製造等關鍵場景，助力生成式AI與AI代理技術於邊緣落地。

安提進一步說，隨著各產業透過人工智慧重新定義業務來促進數位轉型，本地端AI運算的需求比以往更加關鍵。安提推出採用NVIDIA MGX模組化架構的AEX-2UA1短機身邊緣AI伺服器，支援兩張雙槽GPU，包括最新NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell 資料中心級GPU，提供卓越的記憶體容量與算力，特別適合部署大型語言模型（LLM）及視覺語言模型（VLM）。

安提強調，透過整合檢索增強生成（RAG）技術，SuperEdge AEX-2UA1更能提供針對特定領域的精準知識檢索和生成，大幅提升企業的決策效率和競爭力，有效支援金融、醫療、法務與企業治理等專業場域的知識型任務。安提於現場更展示AEX-2UA1整合NVIDIA L40S GPU及NVIDIA ACE微服務，打造互動式的數位虛擬化身，實現自動化業務流程、24/7即時客戶服務、遠端操作等應用場景，提升客戶體驗和營運效率。

另外，隨著AI成為企業數位轉型的核心驅動力，企業亟需兼具高效能、可擴展性且不犧牲預算與資料安全的本地AI運算解決方案。安提推出旗艦級邊緣AI工作站MegaEdge AIP-FR68，結合Qualcomm Cloud AI 100 Ultra加速卡與Qualcomm AI Inference Suite，提供在離線環境下部署生成式AI應用的整合解決方案。支援語音代理、圖像生成、檢索增強生成（RAG）與程式碼生成等多元AI應用情境。

身為NVIDIA Elite菁英級合作夥伴，安提將於現場展出搭載NVIDIA Jetson AGX Thor的高效能機器人平台。該平台具備高達2 PetaFLOPS 的AI 運算能力，僅以130W超高能效功耗，即可執行如GR00T基礎模型等先進生成式AI演算法，實現低延遲、高效能的運作表現。此解決方案為人形機器人、生成式物理AI應用及智慧空間、工業自動化、智慧醫療、電信設備等領域帶來嶄新應用可能。

此外，安提與茂綸（6227）、先構技研合作，現場展示AI瑕疵檢測與機械手臂應用解決方案。搭配Epson機械手臂與安提以NVIDIA Jetson Orin為核心的AI運算平台，並導入宜鼎工業鏡頭，驅動高精度影像辨識與高速數據處理。此方案可靈活應用於PCB、工件瑕疵與辨識產品位置，並利用手臂夾取對齊擺放，有效提升產線檢測與包裝效率、品質控管，同時兼顧部署成本與靈活性，加速智慧製造落地。現場更是結合人機語音互動控制機器手臂展示，實現語音智能工廠自動化。