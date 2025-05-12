Porotech攜手鴻海及產業夥伴亮相 SID 2025加速AR商業化

在全球顯示技術的巔峰盛會SID Display Week 2025，Porotech 領銜「AR 智造聯盟」，攜手鴻海（2317）、Rayprus 新煒、GIS 業成、Jorjin 佐臻等四大產業夥伴，於美國聖荷西 McEnery Centre 盛大亮相！本次聯合展出將完整呈現 從材料、光機、光學模組、AR 眼鏡到整機組裝與量產的一站式 AR 解決方案，全面推動 AR 技術的商業化進程，讓未來顯示技術真正落地應用。

Porotech 作為本次展出的核心技術引領者，成功打造業界首個專為 MicroLED 應用設計的 8 吋製程平台，並實現像素尺寸縮小至 1.25um 的技術突破，充分展現 GaN-on-Si MicroLED 技術的無限潛力。而在推動商用化進程的同時，Porotech 亦宣布推出一款全新紅光LED產品──SpectraCore，相較現有紅光不但提升 5 倍亮度，同時具備超窄光譜以及超高色純度、無論驅動條件如何，紅光波長始終穩定如一，並展現卓越熱穩定性及可靠性。

此役，Porotech 攻克 MicroLED 全彩化的最大瓶頸——紅光效能與穩定性問題，為近眼顯示實現真正全彩打下關鍵基礎。結合 Porotech 專利的 8 吋製程平台，實現可量產性，標誌著 MicroLED 全彩顯示邁向商業化的重大關鍵進展。

紅光一直是微顯示技術中最具挑戰性的部分，傳統 AlInGaP（ 磷化銦鎵）材料面臨效率低、可靠性差等問題，無法實現商業化及消費電子的產品需求。

Porotech 作為業界首家在2021年率先實現 InGaN 紅光商業化的公司，打破了這一技術瓶頸。InGaN 紅光不僅具備高效率與高可靠性的優勢，並與 InGaN 藍光與綠光材料在光電特性上高度一致，有利於單一材料平台的製程整合。然而，InGaN 紅光長期存在波長漂移、半峰寬過大、色純度不佳等技術挑戰。

此次 Porotech 再次領先業界，成功推出一款在亮度、效率與色純度三方面表現出色的 InGaN 紅光產品，為 AR 微顯示應用注入全新動能，也為 MicroLED 全彩化邁出關鍵一步。

在本屆 SID Display Week 展會現場，Porotech 將完整呈現從源頭材料端、晶圓製程、COC（Chip on Carrier）、COW（Chip on Wafer）、LED 晶片製作到最終面板（Panel）應用的強大垂直整合能力，展現其作為 MicroLED 生態系關鍵推動者的關鍵角色。透過與聯展夥伴的深度協作，Porotech 將共同揭示下一代 AR 顯示技術的實現藍圖，為全球業界樹立全新標竿。

Porotech 與四大關鍵供應鏈夥伴共同組成最強陣容，讓 AR 智造聯盟以最完整的解決方案迎接 AR 產業的爆發：Rayprus 展示最新 AR 光引擎技術，具備高亮度、低功耗與精準色彩控制，適用於最先進顯示技術與光學模組，為AR 設備提供極致的影像表現，推動設備小型化與高效能發展。

GIS 展示先進光波導鏡片與光學模組，實現輕薄化設計，確保清晰成像與寬廣視野，長期與國際品牌客戶合作，為新一代 AR 眼鏡提供完整且高效能光學解決方案。

Jorjin 展示最新 AR 眼鏡實機，不僅展現光學、電子整合能力，更導入了人因工程設計，強化使用者穿戴的舒適性，並提供客製化 AR 設計服務，協助品牌與企業打造符合市場需求的智慧穿戴設備，推動 AR 眼鏡的多元應用。

作為全球電子製造巨擘，鴻海承擔「AR 智造聯盟」的終極拼圖，提供從零到整機的 AR 設備完整組裝與量產能力，助力產業夥伴從研發到大規模生產的最後一哩路，讓 AR 產品能夠迅速投入市場。

SID Display Week 2025 是全球顯示技術領域最具影響力的年度盛會，AR 智造聯盟不僅展示最尖端的技術突破，更展現加速 AR 商業化的決心。Porotech 領軍，鴻海、Rayprus 揚信、GIS 業成、Jorjin 佐臻，共同為 AR 產業提供最完整的解決方案，幫助企業夥伴縮短產品開發周期、降低技術整合門檻，推動 AR 設備從概念走向市場，真正落地應用！