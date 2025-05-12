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SiC基板市場2024年營收年減9% 8吋基板布局成焦點

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

根據TrendForce最新研究，2024年汽車、工業需求走弱，SiC基板出貨量成長放緩，與此同時，市場競爭加劇，產品價格大幅下跌，導致2024年全球N-type（導電型）SiC基板產業營收年減9%，為10.4億美元。

進入2025年，即便SiC基板市場持續面臨需求疲軟、供給過剩的雙重壓力，然而長期成長趨勢依舊不變，隨著成本逐漸下降、半導體元件技術不斷提升，未來SiC的應用將更為廣泛，特別是在工業領域的多樣化。同時在市場競爭激烈的環境下，加速企業整合的力道，重新塑造產業發展格局。

分析各供應商營收市占狀況，Wolfspeed仍維持第一名，2024年市占率達33.7%。儘管近年面臨巨大的營運挑戰，Wolfspeed仍是SiC材料市場最重要的供應商，並引領產業向8吋基板轉型。

中國大陸廠商TanKeBlue（天科合達）和SICC（天嶽先進）近年發展迅速，2024年兩者市占率相差無幾，分別以17.3%和17.1%位列第二、三名。天科合達是大陸本土功率電子市場最大的SiC基板供應商，天嶽先進則在8吋晶圓市場中占據領先地位。Coherent則下滑至第四名，市占率約13.9%。

從基板尺寸觀察，由於現行主流的6吋SiC基板價格快速下降，以及8吋SiC前段製程的技術難度較高，加上市場環境劇烈變化，預計6吋基板將持續占據SiC基板市場的主導地位。但8吋基板是進一步降低SiC成本的必然選擇，且有助SiC晶片技術升級，吸引各大廠商積極投入。在此情況下，TrendForce預估8吋SiC基板的出貨占比將於2030年突破20%。

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