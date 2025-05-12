友達 SID 2025大「顯」神技 雙攻 Micro LED、AI 研發量能

友達（2409）領銜Micro LED前瞻顯示技術，積極投入AI創新研發，將於全球顯示技術盛會2025 SID顯示周（Display Week 2025），以「Beyond Vision．Enable Tomorrow」為主軸，展示Micro LED與AI應用雙攻的大型化、透明化、整合顯示技術，觸發零售、車載、AR眼鏡、AI PC多元場域精湛突破，並革新綠色科技，開發具節能環保優勢的FSC色序型顯示器、HiRaso戶外顯示器，強韌應對顯示器及AI大量運算所帶來的高能耗挑戰，實現ESG目標的節能永續新視代。

友達 Micro LED 大型、透明化技術 橫跨虛實互動體驗新樂章

友達掌握Micro LED顯示技術，再次刷新紀錄與良率限制，鑽研大型化、透明化的跨域應用突破，展示全球單片尺寸最大42吋透明Micro LED顯示器拼接而成的「64吋透明Micro LED顯示器」，具備高透明度、1,000 nits高亮度、廣色域、採用三邊無邊框的無縫拼接等多重特色。其透過極微小的像素間距，使畫面每一處都可呈現超高清、細膩畫質而不遮擋後方視覺，滿足層峰需求，可廣泛運用於零售、藝術展覽或商業空間等場域。並打造全球首款雙面獨立顯示17.3吋透明Micro LED顯示器，展現卓越的高透明顯示技術，針對雙面影像漏光干擾進行優化，兼容現代美學與先進科技，將視覺訊息與現實環境無縫融合，開啟橫跨虛實互動顯示體驗的新樂章。

Micro LED 加乘 AI 運算 賦予智慧座艙安全、智能駕乘介面

顛覆人機互動體驗的友達車用Micro LED Display HMI解決方案，則成為AI技術注入Micro LED顯示器的序曲。友達推出13吋Micro LED抬頭顯示器，提供高入眼亮度、高色彩飽和度的顯示品質，在陽光下或黑暗中都清晰可見，並利用Micro LED模組體積小的優勢，解決車用空間有限的痛點。

另透過車運算方案整合儀表板、中控台與副駕顯示器，一體式全景打造47.5吋無界透明顯示介面，呈現無縫整合座艙的美感設計，確保在各種光照條件下，仍保有清晰可視的駕駛視野和資訊娛樂介面。利用x-HUD多重顯示技術，加乘AI增強混合實境的攝影監控系統，提升駕駛車輛情境示意，使智慧座艙不只是顯示資訊工具，躍升涵蓋安全駕駛、導覽、媒體串流等多功能透明顯示介面。

友達搶進 AR 智慧眼鏡市場 虛實整合洞見未來

為了讓AI應用更加「可視化」，友達以擴增實境（AR）技術為基礎，獨家自主開發光學波導技術、製造和設計概念，可結合生成式AI的AR智慧眼鏡利基應用。採用奈米壓印SRG繞射光導波（Diffractive Waveguide）技術開發，將虛擬影像直接投射至眼鏡鏡片，提供卓越的亮度均勻性及高清晰顯示效果。

其輕量化設計結構，使AR眼鏡更加輕薄舒適、外觀更貼近日常眼鏡；可搭載AI軟硬整合解決方案，整合即時翻譯應用、空間辨識等擴及未來更多的AI技術落地功能，大幅提升工作效率和沉浸式互動娛樂體驗。

全球首款自調節視角顯示器 AI 智能眼球追蹤省電50%

迎接更多AI視覺創新感受，友達開發32吋2D/3D專業桌上型顯示器，透過光學模擬，將專業設計的光學膜結合8K/4K超高解析度螢幕，以低串擾演算法優化3D顯示效果，搭載自動眼球追蹤功能，能即時調整3D圖像，進行即時2D與3D無縫共存視窗，不需任何穿戴裝置即可享受沉浸娛樂視覺饗宴，亦提供圖像設計工作者突破二維介面的嶄新工作氛圍與效率。

同樣結合AI眼球追蹤功能，友達利用窄視角平行背光（CBL）特性，加上視角控制（VAC）一維光散射技術，首創全球獨家16吋超省電AI眼球追蹤顯示器，內建智能臉部識別技術，能自動判斷觀看人數以適時調節、擴大視角，並兼具低耗能50%節電效果，無論是個人觀看或與他人共享，均能實現超高對比5,000:1的高規格畫面體驗，確保最佳觀賞效果。

開發 FSC 色序型顯示器、HiRaso 顯示器 低能耗環保標配

科技革新的同時，亦衍生能源消耗持續攀升的課題。友達推進顯示器、AI與ESG永續共好，開發27吋FSC色序型顯示器及32吋HiRaso超低功耗戶外顯示器，反擊高效能運算所帶來的能耗挑戰。

其中，FSC色序型顯示器採用新型液晶材料，融合超高頻刷新率、主動式RGB LED背光技術和AI優化的色分離演算法，實現低色分離、廣色域、低能耗，提供出色的視覺體驗和舒適度；HiRaso戶外顯示器則透過友達獨家HiRaso膽固醇液晶雙穩態技術，擁有寬溫使用優勢，不僅提供鮮豔色彩亮麗、25% NTSC色域的視覺效果，更可在3秒內能刷新內容，達到超低功耗、卓越耐用性和環保省電訴求，為永續低碳生活樹立新標竿。

同時，今年友達於展覽期間獲選高達16篇顯示技術領域之論文，其中有6篇以「Sustainable Displays and Green Technologies永續發展的顯示技術與綠色科技」為主題，發表涵蓋廢棄物管理、膽固醇液晶（ChLCD）技術應用、顯示器綠色標籤、產品碳足跡計算方法學及腦波應用等獨步業界的ESG綠色專利論文，不僅強調環保與效率的兼顧，亦高度展現友達在綠色研發與製造方面的永續承諾。