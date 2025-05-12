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CarUX 美國展業界唯一反射式成像技術、智能座艙顯示技術

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
CarUX展示12.3吋智能化主動式區域防窺顯示器。業者／提供
CarUX展示12.3吋智能化主動式區域防窺顯示器。業者／提供

群創（3481）子公司CarUX將於5月13日至15日在美國聖荷西參與全球顯示技術盛會2025 SID顯示周 （Display Week 2025），展現Tier1車廠一級供應鏈的前瞻研發技術，除整合型座艙影像解決方案，並提出獨創MiniLED顯示技術應用，結合安全性、獨特性、便利性、舒適度等功能，引領智慧車用領先趨勢，拓展市場布局與商業價值。

業界唯一座艙影像方案 營造嶄新駕乘體驗

CarUX結合智慧車用顯示技術與數據分析，發表業界唯一座艙影像方案：全方位反射式成像技術（Windshield Reflective Solution, WRS）的「9.6吋 Micro-LED AR反射顯示」解決方案，採用高亮度、高畫質、低能耗的MicroLED顯示模組，透過景深立體影像、介面設計、獨特演算法與獨家影像校正技術，將儀表指示、導航方向等關鍵訊息投影至擋風玻璃上，使其畫面不受曲面形變影響，駕駛僅需直視前方即可獲得行車的必要資訊，此功能亦可擴大投射到副駕駛視界範圍，且能隨時切換關閉局部投影顯示，以降低車室內光源，相較於傳統抬頭顯示器可大幅提升安全性、舒適度、現代科技感及設計彈性。

超越傳統顯示螢幕束縛 全球首創顯示器引領車用美學新高度

CarUX推出業界獨創「內裝整合式透光皮革模組」，結合直下式MiniLED背光技術，使影像透過皮革亦保有高畫質、高亮度，並藉由整合透光皮革、顯示器與氣氛燈光源，使駕駛透過皮革仍可正常觸控操作顯示畫面，開啟車用隱藏式顯示器的時尚設計新美學。

此次還展出「55吋隱藏式顯示器」，採用創新「InvisiView」的設計理念，搭載獨家CarUX系統整合製程與特殊玻璃表面印刷技術，將顯示螢幕隱藏於碳纖格紋飾板後方，降低純黑螢幕的冰冷感，其高級碳纖紋裝飾可與座艙內飾融為一體，僅在互動使用時即時顯示所需畫面與資訊，大幅提升座艙內飾的質感、美感及視覺舒適度。

軟體與人機介面雙重整合 全面升級車用顯示器安全解決方案

CarUX展示「12.3吋智能化主動式區域防窺顯示器」，透過獨特顯示器結構與軟體設計，並符合車規先進駕駛輔助系統（ADAS）需求，使副駕駛能在操作顯示器享受影音娛樂時，可設定隱私或分享模式，避免對車輛行進中的駕駛產生分心影響，確保了駕駛時的安全需求。

而「嵌入式屏後攝影」則係透過特殊面板疊構及直下式背光技術，將鏡頭置於面板下方，不僅緩解駕駛產生鏡頭監視的不適感，亦可提供清晰視域供紅外線鏡頭取像，並導入DMS（駕駛監控系統）與人工智慧運算，以監測駕駛的生理狀況及駕駛行為，適時警示特定突發路況或不當駕駛行為，為行車安全多加一道防線。

展覽期間，CarUX除同步展示「可動解決方案 Kinematic Solution」、「智能化主動式區域防窺解決方案Smart Privacy」等多項和諧駕乘體驗解決方案外，亦與群創集團共同推出全球第三代「主動式34吋miniLED背光車用顯示器」，此技術採用非晶矽電晶體（a-Si TFT）驅動主動式miniLED背光模組，且搭載芯片級封裝（CSP）LED，使座艙內飾螢幕實現薄型化、流線外型、高色飽、廣色域（NSTC 115%）等多項優異特點，將提供Tier1車廠一級供應鏈完整智慧座艙解決方案。

CarUX獨家55吋隱藏式顯示器。業者／提供
CarUX獨家55吋隱藏式顯示器。業者／提供

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