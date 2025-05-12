黃仁勳要來了 陳其邁：市府會跟NVIDIA團隊開很多會

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳預計下周演說，是否提前返台受關注。高雄市長陳其邁今天透露，市府跟NVIDIA有智慧城市方面的合作，此計畫是國內第一個，市府跟NVIDIA會有非常多的技術交流討論會。

黃仁勳5月19日預計在COMPUTEX 2025 發表首場主題演講，分享AI與加速運算技術的最新進展與突破。外界揣測，這次黃仁勳來台，可能公布海外總部設址地點。

今天高市議會總質詢，市長陳其邁在媒體聯訪時被問及，這次黃仁勳來台灣有沒有要來高雄、私下有無聯繫。

陳其邁沒有正面回應，但他表示，市府跟NVIDIA最主要有智慧城市方面的合作，高雄燈塔計畫就是利用生成式的主權AI，來進行各種不同的智慧城市應用服務，此計畫應該是國內第一個，也是應該現在在全球智慧城市應用裡面規模最大的一個智慧城市計畫。

陳其邁進一步說，5月市府跟NVIDIA會有非常多的技術及交流討論，包括在各種技術合作的論壇，會有非常多的這種會議，5月因為Computex剛好來台北，除了黃仁勳執行長之外，也有非常多的幹部都會到台灣，包括負責智慧城市的部門的主管在內。