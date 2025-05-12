快訊

美中貿易休兵90天 道瓊期指應聲狂漲近1,000點

台中屋齡30年老屋占近5成 國外遊客驚見「不像先進城市」

美中會談聯合聲明出爐 美對中關稅從145%下調至30%

聽新聞
0:00 / 0:00

黃仁勳要來了 陳其邁：市府會跟NVIDIA團隊開很多會

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳又要來台灣，高雄市府在高雄智慧燈塔計畫有相關合作，他透露，市府跟NVIDIA會有非常多技術交流討論會。記者徐白櫻／攝影
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳又要來台灣，高雄市府在高雄智慧燈塔計畫有相關合作，他透露，市府跟NVIDIA會有非常多技術交流討論會。記者徐白櫻／攝影

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳預計下周演說，是否提前返台受關注。高雄市長陳其邁今天透露，市府跟NVIDIA有智慧城市方面的合作，此計畫是國內第一個，市府跟NVIDIA會有非常多的技術交流討論會。

黃仁勳5月19日預計在COMPUTEX 2025 發表首場主題演講，分享AI與加速運算技術的最新進展與突破。外界揣測，這次黃仁勳來台，可能公布海外總部設址地點。

今天高市議會總質詢，市長陳其邁在媒體聯訪時被問及，這次黃仁勳來台灣有沒有要來高雄、私下有無聯繫。

陳其邁沒有正面回應，但他表示，市府跟NVIDIA最主要有智慧城市方面的合作，高雄燈塔計畫就是利用生成式的主權AI，來進行各種不同的智慧城市應用服務，此計畫應該是國內第一個，也是應該現在在全球智慧城市應用裡面規模最大的一個智慧城市計畫。

陳其邁進一步說，5月市府跟NVIDIA會有非常多的技術及交流討論，包括在各種技術合作的論壇，會有非常多的這種會議，5月因為Computex剛好來台北，除了黃仁勳執行長之外，也有非常多的幹部都會到台灣，包括負責智慧城市的部門的主管在內。

NVIDIA 智慧城市 黃仁勳

延伸閱讀

黃仁勳將來台 陳其邁：高雄輝達5月有很多技術交流

影／高雄3天內接連2起酒駕奪2命 市長陳其邁也怒了

比不上陳其邁？遭造謠抹紅被問是否滿意辦案速度 蔣萬安回這句

踏勘澄清湖步道 陳其邁：行人優先打造低碳樂活園區

相關新聞

顛覆想像！中科新貴3年增4,500人 一半任職於「這裡」

顛覆想像！中部科學園區近三年來狂吸4,500名科技菁英，竟然有超過一半、達2,529人是任職在中科后里園區。市調顯示，包...

AI 人才需求如何解？國家資通安全研究院創院院長提「335策略」

2025年台北國際電腦展（COMPUTEX）將於5月20日登場，今年以「AI Next」為主軸，聚焦「智慧運算&機器人」...

緯創竹北新總部喬遷落成！高管揭將於「這時」開幕投產

代工大廠緯創（3231）位於竹北的全新AI伺服器產線已正式完工，團隊也將旗下「全球營運總部」正式喬遷至竹北AI智慧園區，...

顛覆想像！中科新貴3年增4,500人 一半在這區任職

科學園區扮演台灣產業與經濟發展的重要火車頭，擁有全球關鍵科技的核心地位，研發與生產量能持續提升，成為吸納就業人口的動力來...

企業招募AI人才不容易 「三現實問題」讓中小企業喊苦

AI熱潮不斷持續延燒，企業求才若渴，卻也面臨人才痛點。1111人力銀行與輔仁大學人工智慧發展中心12日共同合作發布「AI...

COMPUTEX 2025論壇全球科技領袖齊聚 搶攻 AI 2.0市場先機

由外貿協會主辦的COMPUTEX論壇將於5月21日在南港展覽館2館7樓隆重登場，今年以「AI in Action」為主題...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。