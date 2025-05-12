AI 人才需求如何解？國家資通安全研究院創院院長提「335策略」

2025年台北國際電腦展（COMPUTEX）將於5月20日登場，今年以「AI Next」為主軸，聚焦「智慧運算&機器人」、「次世代科技」及「未來移動」三大主題，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳也將發表首場主題演講，分享AI與加速運算技術的最新進展與突破，屆時勢必全球矚目。

為掌握台灣產業界對AI人才的布局與前景，1111人力銀行與輔仁大學人工智慧發展中心12日共同合作發布「AI人才需求調查」，以全觀角度剖析AI人才未來之勢，產、官、學各界也齊聚一堂，分享台灣AI發展的現在與未來。

數發部國家資通安全研究院創院院長何全德今提出AI人才培育「335策略」，主張分為三類訓練：AI職能（如資料科學、專案管理）、專業技術（如模型與演算法）、通識素養（全民皆應具備AI知識）；三類重點訓練：策略、管理與技術，涵蓋倫理與法規等軟實力；三種人才來源：內部培訓（obscure）、跨領域轉訓（rescue）與國際引進。

並強調五大推動原則：體系化、規格化、標準化、實用化與國際化，加速培育AI人才，為台灣國力升級打下基礎。

凌群電腦產品事業中心總處長楊宏祥則表示，凌群電腦在2022年協助家樂福完成「新一代電商平台-家速配」後，2023年進一步攜手微軟，以Azure OpenAI技術為核心，在「家速配」APP上推出「智能食譜」功能，利用生成式 AI，讓使用者可自1200項菜單中自由選擇，透過「一鍵下單」，進行宅配直送所需食材，為用戶帶來了更加便捷、有趣的購物體驗，一小時就可以送到家非常方便。

楊宏祥還提到，過往實務遇到的困難是企業選用人才沒有標準可參考，期盼政府透過認證的課程或者是結訓證明的方式，來做出可參考的制度指標，協助企業選才更具標準化。

國家生技醫療產業策進會執行長錢宗良指出，目前AI是百工百業都能使用的工具，在醫療方面的應用亦非常廣泛，尤其台灣進入超高齡社會，未來長照方面會需要AI相關技術的協助，所以透過在職培訓，加強醫師、護理師等現職人員的AI應用能力，已是重要的課題。

至於仍在學的學生，則應有跨領域學習的能力，不論是理工、人文社會科系，都應結合AI應用。這些部分除了依靠政府政策外，民間企業也應盡一份心力。

1111人力銀行總經理張篆楷表示，為幫助求職者拓展職涯深度與廣度，1111人力銀行在今年3月底開辦「AI應用規劃師培訓班」，透過大量模擬試題與完整課程內容備考國家iPAS AI應用規劃師證照外，至今已吸引超過600人報名、逾500人實體上課。結訓後獲得主辦單位輔仁大學AI人工智慧發展中心和《科技島》核發的「AI應用規劃師培訓一般證照」，學員反應相當熱烈，目前「AI應用規劃師培訓班」正研擬加開場次，協助上班族為自身職能鍍金。

此外，1111人力銀行也將於5月28日下午一點半在政大公企中心舉辦「AI數位轉型論壇-人才優化策略佈局以及如何將AI人才導入企業」，邀請全台人資夥伴齊聚一堂，深入探討AI如何重塑人力資源管理的環節，聚焦AI在招募、培訓、績效管理等核心環節實務應用，深入剖析轉型痛點與解方，協助企業在人資數位轉型路上走得更穩健，誠摯邀請全台人資夥伴共襄盛舉。( https://seminar.1111.com.tw/forum/March%2028,%202025 )