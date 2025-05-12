緯創竹北新總部喬遷落成！高管揭將於「這時」開幕投產

代工大廠緯創（3231）位於竹北的全新AI伺服器產線已正式完工，團隊也將旗下「全球營運總部」正式喬遷至竹北AI智慧園區，而集團近日也特意挑選吉時來舉行祈福儀式，並由全球製造總經理賴志忠代表主持儀式，攜手多名集團高階主管共同祈願營運順利、業務興旺。而賴志忠透露，新廠區不僅導入智慧辦公空間，也加入多元彈性會議討論區域，團隊預計將於6月下旬額外舉辦正式的開幕典禮，屆時將邀請產業界貴賓、夥伴到場見證，一同迎接全新篇章。

緯創近年因通吃三巨頭的龐大訂單，也被外界視為AI伺服器市場「最大贏家」。而旗下大部分伺服器產品，幾乎都是交由新竹廠區來負責進行生產，過去主要是由於包括湖口廠區、竹科新安廠區兩大廠區負責生產，不過隨著最新落成、坐落於「竹北AI智慧園區」內的全新產線暨總部大樓正式完工，也代表旗下將再有全新的高階伺服器產能開出，而團隊核心業務「AI伺服器基板組裝」也將會交由該廠區來負責，屆時也將帶動整體營運表現大幅成長。

賴志忠表示，這次新廠區正式落成，特意準備了象徵圓滿的湯圓，邀請同仁們一起享用，共賀嶄新起點，位於竹北的全新廠區，不僅導入了「智慧辦公」的空間，不僅加入多元彈性會議討論區域、空中美景花園，更也規劃舒適文青閱覽室環境、健身房、多元美食街員工餐廳、路易莎咖啡、八方雲集、炸雞大師、麥味登、7-ELEVEN等多家知名品牌進駐，提供便利、多元豐富的工作生活平衡體驗。團隊也希望藉由打造創新、舒適的智慧辦公環境，幫助集團迎向更卓越的未來。

緯創集團為打造這座全新的「全球營運總部」，共斥資大約31億元的資金，並選在竹北AI智慧園區，總樓高超過十層，未來也將肩負旗下最先進、高階（AI、5G）產品的生產、製造。根據新廠營運規劃，大樓內設有AI、5G、伺服器研發中心、5G智慧工廠、數位能力中心、全球運營人才育成總部。同時建物符合黃金級智慧建築、黃金級台灣綠建築，以及LEED黃金級智慧綠建築標準，外牆將建置大型LED巨幕，攜手新竹縣政府，全力打造出AI智慧園區，目標成產業的新創基地。

緯創4月營收達1,337.04億元、月減12.6%、年增84.1%，市場客戶的強勁需求，挹注集團整體營運表現持續攀升，單月營收也創下歷史新高紀錄，合併前四個月營收達4,801.89億元、年增54.5%，經營團隊透露，主要受惠旗下主客戶需求增加所致，帶動整體表現攀升，也較去年同期成長，而緯創近期已公布多項赴美擴廠的投資計劃，近年業績表現也持續向上攀升，而內部也持續看好成長主力「AI 伺服器」有機會三位數成長。如今集團砸重金在竹北地區打造的「AI智慧園區」暨全球營運總部也已正式完工。而外界看好緯創今年受到「AI伺服器出貨勁揚、新竹新廠落成、電動車商機」等三大利多的大力加持，整體業務表現有望持續向上。