AI職缺數年增11% 企業AI人才首要這三大關鍵技能

台灣科技島在全球供應鏈的重要性不言而喻，迎接時代浪潮，國內許多大學、職訓機構、企業內訓已紛紛開設AI相關課程，究竟台灣AI人才的最後一塊拼圖缺了什麼？1111人力銀行與輔仁大學人工智慧發展中心合作發表「AI人才需求調查」顯示，8成企業導入AI技術，企業眼中AI人才應具備哪些關鍵技能，依序是程式開發、資料工程及模型部署。

調查顯示，有79.78%受訪企業表示「公司已經導入AI技術」，並且有19.85%認為導入後對公司營運有幫助但尚未發揮最大效期，還有18.55%認為有顯著提升營運效率，帶來明顯競爭優勢；不過也有20.05%企業坦言尚無明顯成效導入難度高，19.95%認為影響有限仍在測試階段，21.6%沒有影響或不適合公司現況。整體而言，雖然有將近4成的企業認為AI已經顯著提升了營運效率，但仍有很多企業處於探索階段，尚未完全發揮AI的效益。

結果顯示，當前企業最關注的五大AI應用領域涵蓋「產品服務開發」、「智慧醫療/長照」、「自動化製造/智慧工廠」、「AI客戶服務/行銷及銷售」以及「AIoT人工智慧＋物聯網」。

目前企業迫切需求的三種人才類型有：AI基礎架構與運維人才37.24%、AI資安倫理與治理人才33.15%以及AI商業與戰略人才30.89%。顯示企業積極追求產能，也相當重視系統穩定性風險控管，資安與治理已成為經營顯學，企盼透過AI進一步提升商業價值。

輔仁大學人工智慧發展中心主任謝邦昌教授表示，人工智慧技術的快速發展與全球產業數位轉型浪潮下，AI人才已成為推動組織創新與提升競爭力的致勝關鍵，「得人才者得天下」，本調查與1111人力銀行合作，共同揭示了企業在AI人才策略上的多元樣貌與挑戰，盼在變化莫測的產業輪動下，協助企業主搶攻契機華麗轉身。

調查也顯示，有超過4成的企業預期未來2-3年的AI人力需求將明顯增加，其中包括認為需求大幅增加占22.66%以及需求小幅增加18.35%；另外認為需求持平18.54%，也有20.13%認為需求會減少，還有20.32%表示不確定。

而在企業眼中AI人才應具備哪些關鍵技能?結果顯示，Python/R程式開發能力43.45%是最基礎也最熱門的核心技能，其次則是資料工程27.43%以及AI模型部署26.5%，顯示企業愈來愈重視擁有核心技術的跨領域人才。

國家生技醫療產業策進會執行長錢宗良表示，目前AI是百工百業都能使用的工具，在醫療方面的應用亦非常廣泛，尤其台灣進入超高齡社會，未來長照方面會需要AI相關技術的協助，所以透過在職培訓，加強醫師、護理師等現職人員的AI應用能力，已是重要的課題。至於仍在學的學生，則應有跨領域學習的能力，不論是理工、人文社會科系，都應結合AI應用。這些部分除了依靠政府政策外，民間企業也應盡一份心力。

根據1111人力銀行資料庫顯示，今年4月的AI相關工作職缺數1.4萬個，和去年同期相較，年成長達11%。受到缺工潮影響，各行各業AI人才需求持續升溫，包括人工智慧工程師、機器學習工程師、演算法工程師、大數據分析師以及AI溝通師等，都是近年相當熱門的職缺，致使企業祭出高薪搶才留才。