顛覆想像！中科新貴3年增4,500人 一半在這區任職

科學園區扮演台灣產業與經濟發展的重要火車頭，擁有全球關鍵科技的核心地位，研發與生產量能持續提升，成為吸納就業人口的動力來源，中部科學園區近三年來增加4,533名科技從業人員，其中超過55%任職於后里園區，帶動后里從山城蛻變成「矽谷」，而當地房市也從透天厝轉為以華廈與大樓為主流。

根據內政部實價網查詢，近三年來后里區預售透天交易從51件增為72件，而預售華廈、大樓的交易從68件增加至360件，兩類產品交易量三年來差距已拉大至5倍，相當於每6間預售屋中就有5間是華廈或大樓。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章指出，后里具備科技族群、外移人口撐盤，而大樓產品因具備坪數小、市場流通高、自住收益多用途等特點，交易量節節攀升而超越透天。

觀察后里地區的線上建案，主要可分為國道一號以東的后里舊市區，與國道一號以西的麗寶生活圈。近年來，在麗寶商圈帶動下，商業機能與人流逐漸成形，城市發展與居住人口明顯向西移動。尤以甲后路上的「展裕丰格」表現最為亮眼，全案規劃244戶，銷售率已接近九成，近一年社區成交單價平均每坪約32萬元，最高單價達每坪35.7萬元。

值得注意的是，后里西側的后神路未來可串聯「擴大神岡都市計劃產業園區」、「台中機場門戶特區」與「中科二期」等三座新興產業園區，銜接中科台中園區、后里園區科技廊道，具備西部科技走廊樞紐地位，區域發展格外受關注與期待。

其中，向恆建設攜手在地深耕、好評不斷的展裕團隊，推出預售大樓案「展裕丰彩」，基地位置距后神路、神岡交流道僅數分鐘車程，享有麗寶outlet生活機能，到后科僅需10分鐘左右，全案為科技族群量身打造2至3房的高坪效產品，並採用Alfa Safe耐震系統工法提高居住安全，動工訊息一曝光，即接獲許多地方人士與科技新貴詢問。

此外，國道一號以東的后里舊市區，由於開發飽和，建地取得不易，已公開個案「坤悅禮御」採純3房規劃，近一年成交均價每坪約37萬元，以及小基地、小規模新案「顏如玉玉守」，基地面積僅69坪、社區共17戶，其中6樓戶以單價40.05萬元、總價820萬元成交，創下當地新高價紀錄。