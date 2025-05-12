應用人工智慧 PwC 報告：全球 GDP 十年內可望增加15％

PwC發布最新《價值動能》（Value in Motion）報告，報告指出，人工智慧（AI）有潛力在未來十年內將全球GDP提升高達15個百分點，相當於每年GDP成長提高1個百分點以上，與十九世紀工業革命經濟成長速度相當。

《價值動能》 （Value in Motion）報告根據不同情境分析顯示，人工智慧帶來的全球成長紅利並非必然，它不僅取決於技術上的進展，更取決於負責任的應用、明確的治理以及公眾和組織的信任。若各國在使用AI的共同合作程度較低、信任基礎較低，AI對GDP的貢獻將更為有限，僅有8%；而在信任度最低的悲觀情境中，全球GDP成長的百分點僅1%。

研究發現，全球趨勢正重塑產業架構。在全球22個產業中，有17個產業的重塑壓力達到過去25年以來的最高水準。由於企業改變其創造與傳遞價值的方式，以應對不斷變化的市場需求，在2025年全球關稅提高之前，即有7.1兆美元的營收在企業間轉移。

PwC的研究指出，在未來十年，各產業將重新配置，以滿足人類需求的改變，從而形成新的、不侷限於過去產業分類的「領域」（Domains）。例如，電動車的興起，將電力供應商、電池製造商、科技公司和其他企業帶進移動領域，共同與汽車製造商創造價值。

PwC全球聯盟主席Mohamed Kande表示，隨著經濟結構的轉型，能夠跨越傳統產業界線而連結各節點的組織可創造更多價值。企業領袖需要聚焦在不斷變化的客戶需求，並利用科技大幅改變企業的運作方式，以帶領企業逐步成長。

PwC的分析顯示，雖然AI將加速經濟成長，但氣候相關的實體風險將造成經濟負面影響。PwC的經濟模型顯示，至2035年，氣候風險可能會使全球GDP減少7個百分點。人工智慧的普及，將導致資料中心的能源消耗增加。然而，適度使用人工智慧來提高能源效率，有望抵銷資料中心所增加的能源使用量。PwC估計，若每增加1%的AI使用率所帶來的創新，可減少0.1%的能源強度，此時AI所耗用的能源與排放，將可與效益相抵。

資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏表示，當前經濟環境的變化快速，企業不能被動等待，必須積極應對。PwC Taiwan協助企業運用AI，重塑商業模式（Business Model Reinvention, BMR）、創新營運方式及能源使用、建立合作夥伴生態系，並且在科技發展與信任之間取得平衡，協助客戶在AI浪潮中成為新贏家。

周建宏建議，企業可透過三大關鍵策略來持續建立和維持信任，一是以績效建立信任：提高營運效率和可靠性，強化轉型的能力；二是以當責建立信任：確實滿足法令與監管要求，建立誠信；三是以數位建立信任：以更安全、可靠的方式充分利用AI與科技。透過全面建立信任，企業不僅能吸引客戶、人才、投資者，更能在新領域成長，為永續發展奠定基礎。