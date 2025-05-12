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COMPUTEX 2025論壇全球科技領袖齊聚 搶攻 AI 2.0市場先機

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
由外貿協會主辦的COMPUTEX論壇將於5月21日在南港展覽館2館7樓隆重登場，今年以「AI in Action」為主題。貿協提供
由外貿協會主辦的COMPUTEX論壇將於5月21日在南港展覽館2館7樓隆重登場，今年以「AI in Action」為主題。貿協提供

由外貿協會主辦的COMPUTEX論壇將於5月21日在南港展覽館2館7樓隆重登場，今年以「AI in Action」為主題，邀請全球科技巨擘與產業專家發表演說，聚焦「AI機器人與邊緣運算應用」、「生成式AI再進化」與「AI資料中心解決方案」三大關鍵領域，深入剖析智慧科技的最新應用與未來發展，全面升級AI產業關鍵供應鏈。

隨著AI技術蓬勃發展，從生成式AI、邊緣運算到永續資料中心建設，各產業正以超乎想像的速度邁向智能化轉型，COMPUTEX論壇特別設計三大主題場次，透過一日濃縮式議程，提供與會者最前線的技術洞察與交流平台。

上午場主題「AI機器人與邊緣運算應用」，剖析邊緣AI與機器人技術如何重塑產業流程、提升營運效能。講者陣容包括：NVIDIA, VP of AI and Robotics, Deepu Talla、Google DeepMind, VP of Research, 紀懷新、德州儀器Sector General Manager, Giovanni Campanella、研華（2395）嵌入式事業群總經理張家豪。

下午場第一主題「生成式AI再進化」，聚焦生成式AI在企業應用、內容創作與運算效能的最新突破。講者陣容包括：

1、Arm終端產品事業部產品管理副總經理James McNiven

2、Intel AI系統與GPU產品副總裁Saurabh Kulkarni

3、Adobe, Director of Digital Strategy Group, APAC, Jeremy Willmott

4、Cadence, Corporate Vice President, Multiphysics System Analysis, Ben Gu

下午場二主題「AI資料中心解決方案」探討如何建構高效且低耗能的AI基礎架構，推動永續運算，講者陣容包括：

1、bp Castrol CEO, Michelle Jou

2、Infineon總裁Adam White

3、Seagate客戶技術工程副總裁Colin Presly

4、Schneider Electric資料中心、網路與服務事業部執行副總裁Pankaj Sharma

5、仁寶電腦數據中心設施解決方案事業群副總張耀文

COMPUTEX作為全球指標性的AI與新創展覽，全面展現產業最新趨勢與應用成果。本年特別新增「AI服務技術區」、「機器人與無人機區」，聚焦智慧製造、智慧城市、AIoT、生成式AI與邊緣運算等落地應用，如AI視覺與機器人技術、3D AI檢測系統與智慧機器人解決方案、大型語言模型支援能力以及晶片推論架構。NVIDIA（輝達）、高通（Qualcomm）、鴻海（2317）、聯發科技（2454）、恩智浦等大廠則全面展示AI伺服器、晶片、AI PC與邊緣裝置等解決方案，體現產業轉型的多元性。

AI

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