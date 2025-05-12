聯電、力積電和台杉都入股！Skymizer 推新 AI 加速器 IP

台灣發展軟體科技（Skymizer）將於COMPUTEX展出最新一代人工智慧加速器技術IP產品 HyperThought，為需要快速、靈活的邊緣人工智慧（Edge AI）提供多模態、多核心、多模型應用，台發科傳出近期剛完成新一輪1,800萬美元融資，除力積電是早期股東外，聯電（2303）集團的弘鼎資本（TGVest）、台杉投資也新加入股東陣容。

AI晶片百花齊放，除NPU，台發科也看好Edge AI與IoT商機，著手開發低功耗、低成本的 IP，以滿足邊緣裝置需求。公司成立八年來專注於編譯器市場，並於 2024 年跨入 AI 晶片 IP 領域，推出首款邊緣推論加速器 EdgeThought IP。隨著 AI 模型迅速演進，台發科於 2025 年將再推出支援 Agentic AI、多模型平行運算的新一代 IP：「HyperThought」。

台發科董事長賴俊豪指出，第3季將跟客戶合作為晶片Tape-out做準備，並將提高行銷能量，並籌建生態系，加強跟AI模型開發者前期的合作，原本第1季要Tape-out第一代的晶片，現在計畫直接跨入第二代HT晶片量產，反而提前時程，目前已有3家客戶進行合作方案。

在三大應用場景中，一位客戶業務涵蓋掃地機器人、自助送餐機器人與 POS 系統，規劃導入語音問答點餐與個人化推薦功能；另一客戶則投入 PC 擴充盒（AI 加速卡）開發，讓既有 PC 用戶透過外接 BOX，結合 ASIC 晶片與台發科的 LPU，即可支援大語言模型推論、圖片搜尋與會議記錄等功能。

第三位客戶則計畫透過 LPU 搭配 CPU，實現音轉文、文轉文、文轉音等功能，應用於企業視訊會議場景。HT 晶片支援 8 核心運算，可同時處理超過 8 場會議逐字稿、摘要與翻譯，除滿足低成本、低功耗需求外，也符合企業對資料不外流的資安要求。

近期台發科剛完成一輪融資，獲得超額認購達1,800萬美元，除用於第3季晶片量產（預估需 400 萬美元），另外還有行銷跟生態系建立等業務亟待推動。

賴俊豪指出，現在市場還不成熟，許多客戶認同Edge AI發展趨勢，但應用面還需要探索，故跟客戶將先從客服或會議記錄等應用起跑，他舉上述掃地機器人客戶及潛在的電視客戶，這些客戶都看好邊緣運算機會，期望透過自家產品搶占智慧家庭管家角色。

行銷長魏國章指出，EdgeThought 將大型語言模型推理引入邊緣裝置，採用第三代語言指令集架構 LISA v3，具備動態圖控制、平行 Agent 執行與進階記憶體操作能力，也允許客戶端靈活修改模型運作機制。

技術長暨創辦人唐文力指出，Edge AI 發展趨勢已獲科技巨頭重視，未來競爭對象包含 NVIDIA（輝達）、Intel、AMD（超微）等級大廠。然而台發科策略不同，目標是在「小面積」晶片中達到高效能與低成本，不與大廠拚極致算力，而是講究「剛剛好」的效率設計。

技術面上，HT 晶片支援 LPDDR4/5 記憶體，突破 AI 運算瓶頸，相較 HBM 記憶體昂貴且供應不足，提供更具彈性與成本效益的方案。台發科在長短期記憶壓縮技術表現領先，0.5 Tops 算力即可實現 30 Tokens/s 的單核運算效能，優於同級高通、聯發科（2454）與 NVIDIA 晶片。

LPU 採用 28 奈米製程，兼具高 CP 值與地緣政治風險迴避能力。公司指出，過去曾有大陸客戶規劃於台積電（2330）投片 7 奈米晶片，卻在 Tape-out 前夕因川普禁令而喊停。故HT採 28 奈米設計，除可避開禁令風險，也可靈活搭配客戶自有先進製程 CPU。