快訊

怕遭查水表？福建泉郡富美宮參訪拱天宮二媽遊庄 喊卡

MLB／大谷翔平母親節粉嫩出擊掃雙安 IG分享與妻女大手牽小手萌照

早上只喝一杯咖啡有害嗎？沒生病卻不舒服 當心「隱性低血糖」作怪

聽新聞
0:00 / 0:00

任期最短的竹科管理局長 陳宗權6月2日退休、將轉至民間企業

中央社／ 新竹12日電
竹科管理局局長陳宗權。聯合報系資料照／記者李珣瑛攝影
竹科管理局局長陳宗權。聯合報系資料照／記者李珣瑛攝影

竹科學園區管理局長陳宗權於去年7月上任，將於今年6月2日退休，轉至民間企業服務。

新竹科學園區管理局副局長胡世民表示，陳宗權是在上週管理局內部慶生會中，向管理局的員工宣布即將於6月2日退休，並將轉至民間企業服務的消息。

竹科管理局前局長王永壯去年7月屆齡退休，由陳宗權接任，行政院長卓榮泰當時出席陳宗權布達典禮。陳宗權上任約10個月就傳出異動消息，將成為任期最短的竹科管理局長。

陳宗權是清華大學科技管理研究所博士，歷任原行政院國科會綜合業務處處長、企劃考核處處長、原科技部前瞻及應用科技司司長、主任秘書、常務次長及國科會副主委等職務，於擔任常務次長及副主委期間，負責督導科學園區管理局相關業務，從事科技政策推動創新、國際合作交流及科研成果應用推廣。

陳宗權接任竹科管理局長時表示，未來竹科管理局將立基於現有高科技產業群聚優勢，配合國家政策，多方引進創新研發事業進駐園區，加速推動新興產業發展，以保持全球科技產業領先地位。

竹科

延伸閱讀

國科會推棒球鷹眼系統落地實證 世壯運秀台運動科技

吳誠文：深化台法科研合作 聚焦太空海洋領域

被無照少年狠撞重傷！陽交大教授國科會計畫泡湯 少年雙親需賠125萬

國科會學術研究獎項 台師大8教師獲獎創歷年紀錄

相關新聞

顛覆想像！中科新貴3年增4,500人 一半任職於「這裡」

顛覆想像！中部科學園區近三年來狂吸4,500名科技菁英，竟然有超過一半、達2,529人是任職在中科后里園區。市調顯示，包...

任期最短的竹科管理局長 陳宗權6月2日退休、將轉至民間企業

新竹科學園區管理局長陳宗權於去年7月上任，將於今年6月2日退休，轉至民間企業服務

半導體風雲／台積技術論壇 人形機器人首列發展焦點

上個月，台積電2025年北美技術論壇前夕，台積電業務開發資深副總裁張曉強不經意透露，半導體業界預估2030年產值要達到1兆美元，如今看來，應會「輕鬆 」超越。張曉強之所以這麼信心滿滿，從台積電今年的技術論揭露的技術發展及客戶導入應用，隱約可一窺端倪。 台積電今年的技術論壇，除了釋放大型AI晶片公司更願意搶先採用最新創新技術的產業新變革外，更首次將人型機器人列為未來發展焦點...

簡立峰專欄／陸AI世代崛起 台灣能打造下一座護國神山？

每周一推出「簡立峰專欄」，簡立峰為國內知名AI專家，現為行政院經濟發展委員會創新經濟顧問、曾任Google台灣董事總經理，憑藉其縝密分析與深度觀察，帶領讀者全方位掌握AI核心脈動。 年初DeepSeek為AI產業投下震撼彈，日前輝達執行長黃仁勳接受美媒CNBC採訪時也表示，未來2至3年中國人工智慧（AI）晶片市場規模可能會達到500億美元，錯過它將是「巨大損失」。中國AI未來會如何變化？面對中國AI崛起，台灣該如何應對？

台積電蘋果訂單營收叩關兆元 法人估今年相關業績成長六成

台積電來自蘋果訂單發威，不僅美國廠為蘋果代工自家晶片，台灣2奈米首批產能也被蘋果包走，台美兩地產出助攻下，法人看好今年蘋...

台北國際電腦展20日登場 聚焦機器人應用

機器人商機爆發，在輝達、特斯拉等巨頭推波助瀾下，今年台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI）機器人應用成為全新焦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。