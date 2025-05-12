台北國際電腦展20日登場 聚焦機器人應用

機器人商機爆發，在輝達、特斯拉等巨頭推波助瀾下，今年台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI）機器人應用成為全新焦點，和碩、廣達、佳世達三大集團火力全開，和碩將首次曝光機器人布局，重點展示關節應用技術；廣達旗下達明攜手同集團的雲達，第一次秀出機器人在ＡＩ伺服器檢測應用；佳世達有奇兵羅昇，各顯神通搶市。

台北國際電腦展將於廿日登場。輝達執行長黃仁勳先前喊出，「通用型機器人時代已來臨」，外資高盛預估，全球人形機器人將在二○三五年前達到約一點二兆元市場規模，吸引大型電子廠搶攻相關商機。和碩、達明皆是輝達官方認證的機器人供應鏈，和碩也是國內電子五哥中唯一入列輝達機器人解決方案及服務供應商。

據悉，和碩今年將展出非人型機器人，展示集團在開發機器人關節技術；同時將秀出新事業產品線，涵蓋美容儀器、ＡＩ伺服器及５Ｇ網通產品。

和碩共同執行長鄧國彥先前表示，和碩在工業用機器人、工廠自動化領域已經做了很久，包含ＡＭＲ、ＡＧＶ，或生產機械手臂，因此成立機器人新部門，而和碩在機器人領域不陌生，現階段鎖定零組件，未來有機會做整機生意。

全球協作機器人第二大廠達明攜手雲達、研華、微星、羅昇展出，以其機械手臂，提供各合夥伴展示相關智慧應用。隨著廣達集團持續擴大ＡＩ布局，達明將首度展出機器人在ＡＩ伺服器檢測應用。

黃仁勳曾在多個場合展示機器人應用上找達明站台，今年黃仁勳在十九日電腦展主題演講，也邀請達明董事長何世池同台，顯見達明在協作機器人應用上的實力及地位。