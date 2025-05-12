鴻海電動車擴張日本版圖 預計2027年推出電動巴士

鴻海（2317）集團衝刺電動車市場布局大躍進，繼奪下日本三菱汽車電動車大單，2026下半年在紐西蘭與澳洲上市之後，鴻海集團與三菱集團後續有望擴大合作，攜手在日本市場推出電動巴士。隨著電動車事業蒸蒸日上，法人看好，將成為鴻海集團後續衝刺業績的新動能。

鴻海電動車策略長關潤之前即透露，鴻海集團正與三菱汽車洽談小客車代工，預計2026年銷往大洋洲市場，並規劃2027年在日本推出更多款電動車，從Model A為基本型的小客車、電動巴士及中巴都有。

隨著鴻海集團與三菱汽車啟動電動車合作，由鴻海集團旗下鴻華先進為三菱開發電動車，並在台灣由裕隆生產製造，也讓後續鴻海集團日本電動車布局逐步浮出檯面。業界認為，鴻海已規劃2027年於日本市場推出電動巴士，隸屬戴姆勒集團的三菱Fuso與鴻海集團在電動巴士合作的呼聲頗高。

盤點鴻海集團目前電動車實績，包括為裕隆代工的n7（Model C），最快第3季推出的n5（Model B），以及今年底推出的美國版Model C，2026年在紐澳地區的Model B等。

至於鴻海集團電動車產能方面，除了利用裕隆三義廠生產Model C與Model B之外，鴻華先進位在高雄橋頭的電動巴士工廠第3季完成認證投產，由於商用車訂單一直是大於產能，隨著工廠完工投產之下，下半年交車數量將高於上半年。

鴻海集團並積極布局電動車零組件，擴大自給率，尤其是關鍵的電芯更是一大重點，位於高雄和發工業區的電芯廠預估將投入60億元，目標電動巴士與商用巴士的電池包與電池芯都將採用國產。

鴻海董事長劉揚偉認為，集團在打造電動車事業過程中，考量到占成本最大宗的電池，也可應用在儲能領域，因此，鴻海布局電池產品，朝向電動車和儲能兩大應用發展。

劉揚偉指出，電芯廠產品若應用在儲能市場，就與能源「強相關」，若用在電動車電池，相對是「弱相關」。他透露，鴻海集團與微軟創辦人比爾蓋茲創立的突破能源風險投資基金（BEV）合作，推動新能源應用，打造合理的商業模式。

軟體方面，鴻海也與中東車廠合作，攜手設計電動車電子電器架構與智慧座艙等。

劉揚偉對電動車事業深具信心，強調整合與分工是電動車發展的兩個主要趨勢，電動車製造會逐漸分割出來，類似PC與手機的發展。