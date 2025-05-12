今年台北國際電腦展 華碩、宏碁進擊AI應用

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
AI示意圖（路透）
AI示意圖（路透）

今年台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）話題環繞在機器人、AI等領域，PC品牌廠受英特爾、超微等處理器大廠無新晶片更新計畫影響，少了主力PC新品發表的空間。即便今年電腦展PC新品味道沒那麼濃，台灣「品牌雙A」華碩（2357）、宏碁（2353）仍強勢出擊，鎖定AI應用。

近年華碩及旗下電競品牌ROG皆會在電腦展舉行新品發表會，據了解，今年因英特爾、超微、輝達不會釋出重量級新品，在缺乏主軸產品下，PC品牌商選擇不獨立舉行大型發表會，但仍會釋出部分更新產品。

華碩共同執行長胡書賓指出，今年仍以AI為主軸，聚焦次世代技術整合及未來發展，將為客戶賦能，提供從雲端、地端到邊緣端的完整AI解決方案，涵蓋大型AI伺服器、工業場域的ASUS NUC迷你PC，及辦公環境或日常生活所需的AI PC，甚至智慧醫療、智慧零售、智慧製造、智慧交通等各垂直領域的AI軟硬體解決方案。

針對AI伺服器業務，胡書賓表示，華碩從2011年到現在，協助國內外政府單位、企業建置共約近十個中大型的數據中心，華碩的AI伺服器並已導入越南最大技術暨IT服務提供商FPT集團AI智慧工廠。

宏碁則在今年台北國際電腦展主打一系列創新品，包含AI PC、顯示器、電競與網通產品等，亦將展出子公司的智慧解決方案。宏碁董事長陳俊聖預估，隨著科技成熟，預期至2025年AI PC將占宏碁整體個人電腦出貨量40%。

宏碁樂觀AI發展帶來的變革，布局主要以運算及應用兩大領域為主。運算領域將AI融入PC、伺服器和工作站之中。

AI 宏碁 華碩

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