工業電腦廠 扮機器人助攻要角

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦（IPC）廠扮演機器人助攻要角，研華（2395）、宸曜都將於今年台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）秀出機器人相關應用。宸曜以機械手臂及應對嚴苛環境的邊緣AI應用為主軸；研華除展示機器人應用，嵌入式事業群總經理張家豪亦將於21日的論壇發表專題演講，暢談AI機器人與邊緣運算應用藍圖。

研華過去12年均未參與台北國際電腦展，今年重返大展，備受關注，機器人相關布局更是焦點。

研華表示，旗下自主系統與機器人（AS&R）解決方案廣泛應用於室內自動化、戶外機器人，以及地面與空中無人載具等多元場景，技術更是支援各種應用，包括自主移動機器人、無人駕駛車輛、農業機器人、機械手臂與無人機等。

宸曜今年鎖定機器手臂及針對嚴苛環境的邊緣AI應用，展示如AI Vision、智慧影像分析與自主系統。

AI 機器人 研華

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