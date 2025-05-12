代工三巨頭搶機器人商機 台北電腦展各顯神通

機器人商機爆發，在輝達（NVIDIA）、特斯拉等巨頭推波助瀾下，機器人應用成為今年台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）全新焦點，和碩（4938）、廣達（2382）、佳世達（2352）等三大代工集團火力全開。和碩將首度揭露機器人布局；廣達集團則由旗下達明、雲達出擊；佳世達集團有奇兵羅昇，各顯神通搶市。

今年台北國際電腦展將於5月20日至23日登場，和碩、廣達、佳世達等三大代工集團將大秀機器人相關肌肉，伴隨輝達執行長黃仁勳19日先現身發表演講，預料將揭露最新機器人市場大趨勢，機器人將是今年台北國際電腦展最具話題的熱點。

黃仁勳看好機器人發展，先前曾高喊：「通用型機器人時代已來臨」。外資高盛證券則預估，全球人形機器人市場將在2035年前達約1.2兆元，吸引大型電子廠搶攻相關商機。和碩、達明皆是輝達官方認證的機器人供應鏈，和碩也是國內電子五哥中，唯一入列輝達機器人解決方案及服務供應商。

據悉，和碩將在今年台北國際電腦展首度揭露機器人布局，重點展示關節應用技術，並將秀出新事業產品線，涵蓋美容儀器、AI伺服器及5G網通產品。

和碩共同執行長鄧國彥先前表示，和碩投入工業用機器人、工廠自動化領域甚久，包含自主移動機器人（AMR）、無人搬運車系統（AGV）與機械手臂等都有著墨，現階段鎖定零組件，未來有機會做整機生意。

廣達集團由旗下達明、雲達出擊，在台北國際電腦展展出機械手臂，提供各合夥伴展示相關智慧應用。隨著廣達集團持續擴大AI布局，達明也將首度展出機器人在AI伺服器檢測應用。

過往黃仁勳在多個公開場合展示機器人應用上有找達明為其站台，今年黃仁勳在19日電腦展主題演講，也邀請達明董事長何世池同台，顯見達明在協作機器人應用上的實力及地位。

佳世達集團布局機器人，主要由旗下智能方案事業群操刀，涵蓋工業應用及商用領域。其中，集團旗下自動化領域通路商羅昇將於台北國際電腦展展出Robot智慧抓取結合AI視覺檢測，藉此提高生產效能，人機協作增進生產靈活性，適應同產線多樣化產品的檢測需求。