台積電美國三座新廠產能 預訂一空

美國政策持續強化在地製造，使得台積電（2330）美國廠產能更搶手，外傳後續將開出的三廠產能已陸續被客戶預訂。業界觀察，蘋果、輝達、超微、高通、博通等美系大廠考量地緣政治變化，異地備援生產需求增加，台積電海外廠區特別是美國廠穩步推動擴產，可讓美國客戶安心。

台積電美國新廠頻頻傳出生產良率捷報，促使美系客戶詢問下單意願攀升，不僅美國新廠的第三廠提早動土，已確定將擴充的後續三個廠產能也傳出被包下。

法人認為，台積電日本、美國新廠及德國廠先後加入營收貢獻後，有望讓台積電在2028年之前海外產能達總產能比重約20%，甚至將按海外補助投資進度而更高，進而讓客戶群更加滿意，滿足異地備援與地緣政治需求。若以2奈米以下製程來看，預期2030年時，台灣、美國2奈米占比約為7：3。

台積電已於3月宣布加碼千億美元投資美國新廠，加上既有三座廠投資，該專案總投資金額將達1,650億美元，全數到位後，在美國將包含六座新晶圓廠、兩座先進封裝設施，以及一間主要研發團隊中心。

台積電董事長暨總裁魏哲家4月法說會提到，台積電有意加碼美國千億美元投資，預估專案投資到位後，三成2奈米以下先進製程產能將在亞利桑那廠生產，進而支援蘋果、輝達、超微、高通與博通等大客戶需求。