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台積電蘋果訂單營收叩關兆元 法人估今年相關業績成長六成

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
台積電。 路透
台積電。 路透

台積電（2330）來自蘋果訂單發威，不僅美國廠為蘋果代工自家晶片，台灣2奈米首批產能也被蘋果包走，台美兩地產出助攻下，法人看好今年蘋果訂單貢獻台積電年營收將再創新高，有望首度叩關兆元，年增率高達六成。

台積電不評論單一客戶。業界人士透露，台積電先進製程在蘋果全產品線滲透率正全面提升當中，包括台灣2奈米產出，以及美國美國新廠一廠及二廠都為蘋果生產晶片，預期在區域定價策略下，台積電美國新廠產能的價值有望高於台灣，挹注業績貢獻值可望雙位數拉升。

法人原先預估，2024年蘋果貢獻台積電營收約6,000億元，實際值約6,243億元。

隨著台灣2奈米與美國新廠助攻，今年蘋果挹注台積電營收將持續拉高，上看8,000億元至1兆元，至於是否能順利叩關兆元，則視美國新廠新增產能與台灣2奈米產能開出速度而定。

蘋果已是台積電美國新廠最大客戶，蘋果執行長庫克近期於投資人電話會議上透露，2025財年預計將在美國十幾個州採購超過190億顆晶片，包括今年在亞利桑那州製造的數千萬顆先進晶片。蘋果樂見更多美國製造。

業界分析，蘋果積極發展創新應用，背後需要更多半導體最新製程技術支持。蘋果自推動Apple silicon計畫後，也順利將自家電腦產品線的英特爾處理器汰換為自行設計的M系列晶片，並由台積電代工M系列晶片，外傳蘋果最新M5晶片將採用台積電N3P製程，並早已預定2奈米乃至後續更先進的A16製程的首批產能，看好蘋果貢獻台積電年營收產值將穩步創高。

目前台積電7奈米以下先進製程營收占比已突破七成、達73%。

台積電統計，今年首季7奈米出貨占比為15%，5奈米為36%，3奈米為22%，先進製程持續扮演獲利引擎與金雞母。

研究機構數據顯示，台積電先進製程協助蘋果與非蘋客戶群持續創新，並且讓客戶「用愈多省愈多」。Counterpoint Research先前拆解蘋果入門機種iPhone 16e發現，該機種首度導入蘋果自研5G數據機晶片取代高通晶片，該款晶片採用台積5奈米家族的N4P製程，每台裝置可因而省下10美元。

業界分析，台積電能為客戶創造更大價值，蘋果自然會更加樂意採用台積電先進製程，雙方良性互動，有助彼此在市場上更具有競爭力，達到雙贏。

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