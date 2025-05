宏碁於亞太教育高峰會發表 AI 與數位化未來教育願景

首屆宏碁(2353)亞太教育高峰會(Acer Edu Summit Asia Pacific 2025)以「重塑未來:以AI及數位科技翻轉教育(Shaping Tomorrow: AI and Digital Technologies in Education)」為主題,匯集來自亞太地區的教育工作者、決策者與科技領袖,共同探討人工智慧(AI)與數位化對教育領域帶來的轉變。此高峰會於近期在曼谷舉行,來自澳洲、香港、印度、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、南韓、台灣、泰國與越南的代表齊聚一堂交流,透過新興科技重塑教育環境,使學生能做足準備迎向數位化的未來。

宏碁泛亞營運總部總經理侯知遠表示:「在日益數位化的世界中,宏碁透過2025宏碁亞太教育高峰會,再次賦能教育工作者及學習者,提供他們所需要的工具;並與志同道合的合作夥伴,一同推動合作與創新,攜手塑造一個由科技驅動的未來,使學習得以更加普及。」

隨著AI持續改變教育產業的格局,本次高峰會將提供一個分享意見與展現最佳實例的平台,更能藉由整合教育科技工具,提升數位素養與課堂創新。此外,宏碁亦於會中展示旗下AI教育生態圈,包括AI裝置與教育解決方案,不僅能強化教學方法、簡化行政工作,更可提升學生的參與度。

宏碁子公司安圖斯科技(Altos Computing Inc.)於會中發表最新的AI伺服器與AI工作站,並展示了其Altos aiWorks AI運算平台,這些強大的高效能系統旨在滿足生成式AI及大型語言模型日益增長的需求。Altos aiWorks AI運算平台的能靈活分配GPU資源功能,使得多位使用者可以共享計算資源,這一特性尤其適合應用於教育領域,支援多個學生或教育機構同時進行高效能計算和學習,從而提升數位學習環境中的協作與互動性。

展望未來,安圖斯科技預計於今年第3季初推出兩款頂尖伺服器,擴展其高端AI伺服器產品線,包括Altos BrainSphere R880 F6伺服器,支援NVIDIA(輝達) HGX B200 平台,以及Altos BrainSphere R780 F7伺服器,支援搭載8張GPU的NVIDIA MGX 平台。這些創新的平台充分展現安圖斯科技致力實踐以AI 推動教育、企業與研究領域的承諾。