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宏碁於亞太教育高峰會發表 AI 與數位化未來教育願景

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
宏碁泛亞營運總部總經理侯知遠。宏碁／提供
宏碁泛亞營運總部總經理侯知遠。宏碁／提供

首屆宏碁（2353）亞太教育高峰會（Acer Edu Summit Asia Pacific 2025）以「重塑未來：以AI及數位科技翻轉教育（Shaping Tomorrow: AI and Digital Technologies in Education）」為主題，匯集來自亞太地區的教育工作者、決策者與科技領袖，共同探討人工智慧（AI）與數位化對教育領域帶來的轉變。此高峰會於近期在曼谷舉行，來自澳洲、香港、印度、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、南韓、台灣、泰國與越南的代表齊聚一堂交流，透過新興科技重塑教育環境，使學生能做足準備迎向數位化的未來。

宏碁泛亞營運總部總經理侯知遠表示：「在日益數位化的世界中，宏碁透過2025宏碁亞太教育高峰會，再次賦能教育工作者及學習者，提供他們所需要的工具；並與志同道合的合作夥伴，一同推動合作與創新，攜手塑造一個由科技驅動的未來，使學習得以更加普及。」

隨著AI持續改變教育產業的格局，本次高峰會將提供一個分享意見與展現最佳實例的平台，更能藉由整合教育科技工具，提升數位素養與課堂創新。此外，宏碁亦於會中展示旗下AI教育生態圈，包括AI裝置與教育解決方案，不僅能強化教學方法、簡化行政工作，更可提升學生的參與度。

宏碁子公司安圖斯科技（Altos Computing Inc.）於會中發表最新的AI伺服器與AI工作站，並展示了其Altos aiWorks AI運算平台，這些強大的高效能系統旨在滿足生成式AI及大型語言模型日益增長的需求。Altos aiWorks AI運算平台的能靈活分配GPU資源功能，使得多位使用者可以共享計算資源，這一特性尤其適合應用於教育領域，支援多個學生或教育機構同時進行高效能計算和學習，從而提升數位學習環境中的協作與互動性。

展望未來，安圖斯科技預計於今年第3季初推出兩款頂尖伺服器，擴展其高端AI伺服器產品線，包括Altos BrainSphere R880 F6伺服器，支援NVIDIA（輝達） HGX B200 平台，以及Altos BrainSphere R780 F7伺服器，支援搭載8張GPU的NVIDIA MGX 平台。這些創新的平台充分展現安圖斯科技致力實踐以AI 推動教育、企業與研究領域的承諾。

高峰會中不僅有來自 Intel、Microsoft 和Google等科技夥伴的互動展示攤位；宏碁子公司建碁（3046）及宏碁SpatialLabs立體影像解決方案與Predator電競品牌，也將展示電競與沉浸式學習於課堂教學的應用。

宏碁亞太教育高峰會（Acer Edu Summit Asia Pacific 2025）。宏碁／提供
宏碁亞太教育高峰會（Acer Edu Summit Asia Pacific 2025）。宏碁／提供

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