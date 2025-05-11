聯想跟進自研晶片 傳試水溫導入 Arm 架構台積5奈米操刀
外電報導，PC品牌大廠聯想跟進各品牌大廠自研晶片計畫，相關採用自研晶片的二合一平板產品可望今年內浮上檯面，據爆料，聯想產品線試水溫導入Arm架構該款晶片將由台積（2330）5奈米操刀。
tomshardware引述爆料人士指出，聯想即將推出的Yoga Pad Pro預計將搭載代號為「SS1101」的客製化SoC（系統單晶片），該SoC很可能採用Arm現成的Cortex架構，並僅限於大陸市場銷售。
依據爆料，聯想的Yoga Pad Pro為二合一平板電腦。上一代產品於去年12月推出，搭載高通驍龍8 Gen 3晶片。
外傳最新產品線SoC將採用基於Arm64-v8a ISA的十核（2+2+3+3）布局，但具體的CPU核心架構和配置細節尚未公布。最快的核心頻率外傳為3.29 GHz，此外還有三個核心，頻率分別為2.83 GHz、1.9 GHz，最後一個核心頻率為1.71 GHz。Digital Chat Station爆料該SoC使用Arm Mali-T720 GPU，另外爆料者Olrak預期SoC將採用台積電5奈米操刀，而實際情況尚待官方後續產品線更新確認。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言