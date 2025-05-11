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良維第1季獲利創單季新高 第2季將優於前季…亞馬遜AI伺服器發威

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

良維（6290）2025年第1季稅後純益4.08億元，創單季新高，季增22.5%，年增54.5%，第1季每股稅後純益（EPS）2.56元，主要是受惠人工智慧（AI伺服器業績發威，法人預估，第2季營運將優於第1季，全年EPS上看9到10元。

良維第1季EPS為2.56元，去年第4季EPS為2.11元，去年同期EPS為1.70元。該公司第1季毛利率29.45%，是2024年第1季以來新高，歷史次高，去年第4季毛利率為27.61%，去年同期毛利率為27.55%。

良維第1季獲利創新高，主要是受惠亞馬遜AWS的AI伺服器大量拉貨，該公司是AWS資料中心大電流電源線第一供應商，占良維營收比重近30%，若再加上惠普、戴爾、聯想等AI伺服器供應商訂單，AI伺服器占良維營收比重34%到35%。AI伺服器相關產品毛利高，是推升獲利成長的主要因素。

至於蘋果占良維營收比重約15%，良維是蘋果高階電源線主力供應商，主要是Molex已經逐步淡出，良維在蘋果的策略，不與紅色供應鏈競爭，不做低價的Type C電源線，只做高階、高單價的電源線，來提升毛利率。

良維今年4月營收8.79億元，創單月歷史新高，月增11.32%，年增37.37%，前四個月營收32.20億元，創同期新高，年增35.26%，該公司第1季營收23.41億元，創單季新高，法人預估，在AI伺服器需求暢旺下，第2季營收有機會續創新高。

除了亞馬遜AWS之外，良維已經取得輝達（NVIDIA）供應商資格，並對第二家雲端服務供應商（CSP）微軟小量出貨，法人預估，明年可望擴大出貨給微軟，成為推動良維AI伺服器業績成長的另一個引擎。

產能方面，良維在中國大陸產能主要在廣東與廣西，之前設立泰國一廠，目前泰國二廠開始量產，二廠產能是一廠的四倍，以迎接AI伺服器強烈需求。

AI 伺服器

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