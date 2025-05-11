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PCB設備業者強攻半導體 業績添動能
台灣PCB產業鏈今年產值創高，PCB設備業者志聖（2467）、牧德（3563）、由田（3455）、大量（3167）、群翊（6664）、迅得（6438）等積極發展高階與半導體後段封測領域，同時搶食PCB東南亞製造商機，成為業績擴張另一動能。
台灣電路板協會最新預測顯示，受惠於AI應用，PCB製程設備對高層與高密度需求提升，2024年台灣PCB設備產值規模595億元，年成長6.3%，主要產品包括機械鑽孔、雷射鑽孔與成型等工具機、濕製程設備、針具與刀具、輸送與自動化設備等。
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