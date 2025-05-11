聽新聞
0:00 / 0:00

PCB鏈賺AI財 產值拚創高 台光電、台燿等獲買盤卡位

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
人工智慧（AI）高階應用、低軌衛星等驅動，台灣印刷電路板（PCB）產業鏈今年海內外產值將挑戰創高達1.29兆元，年增5.8%。PCB示意圖。（聯合報系資料庫）
人工智慧（AI）高階應用、低軌衛星等驅動，台灣印刷電路板（PCB）產業鏈今年海內外產值將挑戰創高達1.29兆元，年增5.8%。PCB示意圖。（聯合報系資料庫）

人工智慧（AI）高階應用、低軌衛星等驅動，台灣印刷電路板（PCB）產業鏈今年海內外產值將挑戰創高達1.29兆元，年增5.8%，其中銅箔基板（CCL）廠台光電（2383）、聯茂（6213）、台燿（6274）、騰輝（6672），軟性銅箔基板龍頭台虹（8039），PCB上游玻纖一貫布廠富喬（1815）等材料端成長更大於PCB，估總產值將年增8.5%。

看好產業前景，資金買盤上周五（9日）積極卡位相關指標廠商，投信買超台光電、台燿，外資買超聯茂、騰輝、台虹、富喬。

台灣PCB產業鏈2020年海內外總產值首度破兆元，居台灣第三大兆元產業，台灣電路板協會指出，去年台灣PCB產業鏈總產值1.22兆元，年成長8.1%，今年估年增約5.8%。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

其中PCB材料整體產值預估達3,757億元，估年成長8.5%，成長幅度持續超越產業平均。

各大CCL廠對今年本業營運普遍正面看待。台光電先前釋出展望，對全產品線各應用領域發展均抱持樂觀態度。從AI應用、雲端服務、邊緣運算至低軌衛星，預期都將維持成長，全年營運前景可期。

聯茂提到，對應PCIe Gen 6伺服器平台之M7無鹵高速材料，已通過各大ODM終端和PCB廠認證，未來無論高速電子材料需求來自AI或高階non-AI伺服器，聯茂可全方位受惠AI帶來的廣大雲端資料中心、邊緣運算應用長期升級成長趨勢，預期今年營運表現陸續轉強。

PCB上游玻纖一貫廠富喬日前公告首季財報，單季每股稅後純益0.33元，已超越去年全年0.13元，富喬先前提到，觀察全球Low DK電子級材料供應吃緊從2023年下半年引爆，供不應求持續看到2026年都沒問題。

此外，軟板材料亦在智慧眼鏡與穿戴裝置市場找到新興應用場景。多家廠商今年推出智慧眼鏡，結合生成式AI與低功耗晶片設計，提升穿戴體驗。台虹看今年軟板材料與半導體先進封裝領域有三大成長動能，有助營運成長。

AI PCB 台光電

延伸閱讀

CCL產品組合優化估抵銷匯損 台光電、聯茂等看旺

逆勢收高電子股 聚光

台光電財報／首季EPS 10.01元賺逾一股本 創下六個新高

南電回神 第2季營收看增

相關新聞

PCB鏈賺AI財 產值拚創高 台光電、台燿等獲買盤卡位

人工智慧（AI）高階應用、低軌衛星等驅動，台灣印刷電路板（PCB）產業鏈今年海內外產值將挑戰創高達1.29兆元，年增5....

台積電論壇5月15日新竹舉辦 聚焦高速運算

台積電今年全球技術論壇陸續登場，其中台灣場次預定5月15日在新竹舉辦。依據台積電官網預告，今年技術論壇聚焦業界領先的高速...

PCB設備業者強攻半導體 業績添動能

台灣PCB產業鏈今年產值創高，PCB設備業者志聖、牧德、由田、大量、群翊、迅得等積極發展高階與半導體後段封測領域，同時搶...

環球晶德州新廠5月15日落成 美首座量產12吋矽晶圓廠

全球第3大半導體晶圓供應商環球晶美國德州新廠（GWA）將於15日落成啟用，將成為美國首座量產12吋先進製程矽晶圓的製造廠...

亞泰金屬首季部分設備驗收延後 在手訂單未受關稅影響

亞泰金屬（6727）提到，第1季受客戶部分設備交機驗收時程延後，目前整體在手訂單及預計設備交期進度一切正常，並未受美國對...

榮惠墨西哥辦公室擬8月進駐 續關注稅率對價格影響

PCB設計廠榮惠-KY（6924）董事長劉世璘指出，車用市場策略仍照原訂計畫來走，墨西哥辦公室預計8月進駐，業務銷售據點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。