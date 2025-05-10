環球晶德州新廠5月15日落成 美首座量產12吋矽晶圓廠

全球第3大半導體晶圓供應商環球晶美國德州新廠（GWA）將於15日落成啟用，將成為美國首座量產12吋先進製程矽晶圓的製造廠，並可望在今年下半年貢獻營收。

正值台灣加強投資美國之際，環球晶德州新廠落成，具有指標意義，外交部長林佳龍已在德州訪問，經濟部長郭智輝接著也將到訪，並出席落成典禮。

德州是美國本土面積最大、人口第2大州，2023年台灣是德州在亞洲第5大進口來源及出口市場，雙方貿易總額達213億美元。

環球晶圓先前表示，從2025年開始，美國將再次成為20多年來先進半導體晶圓的生產基地；新設廠區與產線將填補美國半導體供應鏈中的「關鍵缺口」。

環球晶指出，12吋矽晶圓是晶圓代工廠和整合元件製造廠（IDM）製造先進製程、成熟製程節點及記憶體晶片時的關鍵材料。

矽晶圓是半導體生態系統中的關鍵元件，是所有晶片不可或缺的關鍵基板。目前全球前5大半導體晶圓製造公司占據全球12吋矽晶圓市場達80%以上，環球晶圓即是其中之一。

環球晶圓美國子公司GlobalWafers America （GWA）及MEMC LLC （MEMC），先前已獲美國商務部同意，將授予最高可達4.06億美元的直接補助，該補助來自晶片法案補助計畫中的商業製造設施補助；上述兩美國廠並將為德州和密蘇里州創造預計超過2000個工作機會。