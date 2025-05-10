逢低加碼？魏哲家4月買進台積電 暌違28個月再出手

台積電先前4月股價跌破900元關卡，最新公開資訊顯示，台積電董事長暨總裁魏哲家4月自集中市場小幅買進台積電（2330）20張，雖然張數相對前波加碼較少，但為暌違約28個月再出手買進，被外界視為關鍵指標。法人認為，魏哲家過往多次增加持股台積電都是看準時機買進，此次似也逢低加碼，實際掏腰包買進，也反映對公司營運具信心。

公開資訊顯示，不計算先前公司發放限制股信託部分使持股增加因素，魏哲家自有股數自集中市場買進為民國111年12月以來再次出現自集中市場買進，魏哲家今年4月自集中市場買進20張台積電。法人推估，若以台積當月月均價約841元，此次魏哲家估約以1,682萬元買進台積電。

此外，最新公開資訊顯示，台積副總級以上高階主管4月持股也略為小增，侯永清增加278股、黃仁昭增加3股、葉主輝增加一張，李俊賢增加446股，魯立忠增加3張，莊瑞萍增加382股。