國科會推棒球鷹眼系統落地實證 世壯運秀台運動科技

國科會打造跨部會「運動x科技行動計畫」成果，自5月10日起在台北市松山文創園區結合2025世壯運博覽會展出。2025世壯運賽事5月17日登場，國科會與教育部體育署攜手智慧場域計畫，將在天母棒球場進行全球先進的棒球鷹眼系統落地實證，向全球展示台灣運動科技實力。

行政院政務委員兼國科會主委吳誠文表示，「運動X科技行動計畫」運用科技協助運動項目發展，結合無線通訊、AI感測技術、物聯網等軟硬體，建構智慧運動場館（Smart Stadium），透過個資保護技術，把運動數據導入雲端數據平台進行分析。在政府跨部會計畫帶領下，協助企業和學界共同投入跨域系統整合，打造創新應用和加值服務，帶動運動科技產業升級。

國科會今天透過新聞稿說明，這次在松菸4號倉庫展出成果包括「AI防溺-智慧泳池安全監測系統」、「國球國造-棒球運動科技場域淬鍊」、「科技射箭分析系統」、「AI體感偵測」及「AI骨骼偵測系統」等。

2025世壯運賽事將在5月17日正式登場，國科會指出，觀眾將可看到類似美國職棒大聯盟所採用鷹眼系統，進行個別選手的數據分析資料呈現，這套鷹眼系統是由國科會跨部會計畫支持，國內廠商所自主研發的先進系統，不僅可解決棒球賽事的裁判判球爭議，強化球員的運動表現，透過棒球迷熟知的九宮格進球落點，及3D投打即時360度的動態影像呈現，還可大幅優化觀賽體驗。

此外，台北田徑場配速系統也將同步在世壯運賽事中展現，這項系統透過田徑跑道內側建置的LED燈，以系統控制燈光協助選手進行配速方式，提升基層運動選手的表現。

國科會跨部會整合經濟部、教育部、衛福部及國家運動科學中心共同推動運動科技，採取「引進關鍵技術、發展自主品牌、建構國家級產業體系」3軌並進策略。今年目標將完成運動數據平台建置，並擴大資料串接與應用驗證，透過跨部會合作，促進全民運動與健康管理，進一步帶動運動產業化發展與升級。

國科會表示，歡迎民眾5月10日至23日到台北市松山文創園區松菸4號倉庫參觀體驗國內運動科技的成果，見證台灣與世界並駕齊驅的運動科技亮點成果。