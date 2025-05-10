亞泰金屬首季部分設備驗收延後 在手訂單未受關稅影響

亞泰金屬（6727）提到，第1季受客戶部分設備交機驗收時程延後，目前整體在手訂單及預計設備交期進度一切正常，並未受美國對等關稅等政策影響。

亞泰金屬日前公布2025年第1季合併營收達2.6億元，年減29％，惟受惠公司精實成本管控，加上預期信用損失回沖的正面挹注，營業淨利3,252萬元，稅後淨利3,351萬元，每股稅後純益(EPS)為1.25元。

此外，亞泰金屬提到，考量公司資本公積充沛且財務體質健全，8日董事會同步通過2024年盈餘分配案，擬配發每股3元現金股利，配息率達53％，以5月8日收盤價61.2元計算，現金殖利率達4.9％，期將營運成果與全體股東共享。

亞泰金屬表示，第1季雖受客戶部分設備交機驗收時程延後，影響營收較去年同期減少，但受惠訂單產品組合優化、以及旗下楊梅一、二廠設備組裝自製率深化與提升，成本及費用管控效益顯現，2025年第1季毛利率保持20％水準，而營業利益率達12％，助力公司營運保持穩健動能。

面對近期國際關稅政策變化，亞泰金屬表示，觀察主要客戶仍維持產能擴充計畫進程，目前整體在手訂單及預計設備交期進度一切正常，並未受關稅政策影響，此外，隨著全球AI應用、5/6G、高速運算等趨勢明確，再加上供應鏈區域化發展，帶動銅箔基板(CCL)相關大廠全球產能布局、增設產能計畫步伐不變，亞泰金屬已於2024年底完成增設泰國服務據點，提供客戶更即時的產品服務。

展望2025年第2季，亞泰金屬提到，持審慎樂觀看法。亞泰金屬仍與客戶持續密切關注後續政策發展，以確保訂單交期穩定並維持整體營運穩健動能，並持續深化設備創新的設計研發、提高組裝的自製率、優化生產製程效率，積極拓展中國大陸、台灣、東南亞業務接單版圖，公司亦持續評估增設東南亞地區新服務據點，以即時因應客戶需求並提高亞泰金屬於整體市場競爭力，創造未來中長期營運良好發展。